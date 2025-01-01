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Дуэт Really
Киноафиша Дуэт Really

Дуэт Really

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Гармония голосов: Концерт дуэта Really

Приглашаем вас на уникальный концерт дуэта Really — два голоса, сплетенные в идеальной гармонии. Это не просто музыкальное событие, а настоящая аудиовизуальная экскурсия по миру эмоций и чувств.

Разнообразие репертуара

В репертуаре дуэта вы найдете как лирические композиции, так и зажигательные танцевальные хиты. Каждый концерт — это возможность насладиться разнообразием музыкальных стилей, который порадует даже самых взыскательных слушателей.

Непринужденная атмосфера

Концерты дуэта Really проходят в непринужденной атмосфере, где каждый зритель может почувствовать себя частью музыкального путешествия. Мягкий лаунжевый вайб создает идеальные условия для отдыха и наслаждения музыкой.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события! Концерт состоится в ближайшую пятницу в уютном зале Клуба Музыки. Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Успейте забронировать свое место и погрузиться в мир гармонии и музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 27 июля
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
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