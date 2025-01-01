Дуэт Montana

Вечер англо-американской рок-культуры в акустическом звучании

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный англо-американской рок-культуре в акустическом формате! В программе — незабываемые рок-баллады и хиты, охватывающие период с 70-х годов до наших дней.

Что вас ждет?

Гостям будут представлены каверы на песни легендарных рок-групп, таких как:

Aerosmith

Guns N' Roses

Scorpions

Nirvana

Billy Idol

Iron Maiden

Led Zeppelin

Extreme

Whitesnake

Europe

Poison

Mr. Big

Richie Kotzen

Bon Jovi

Исполнение будет представлено в формате «две гитары + вокал», что позволит вам насладиться знакомыми мелодиями в новом свете. Акустическое звучание придаст особую атмосферу и сделает каждый трек уникальным.

Интересные факты

Знаете ли вы, что многие из упомянутых рок-групп продолжают активно выступать и записывать новые альбомы? Например, Aerosmith, несмотря на свой почтенный возраст, по-прежнему радуют поклонников новыми хитами и концертами по всему миру.

Не упустите возможность погрузиться в мир рок-культуры и насладиться музыкой, которая уже несколько десятилетий вдохновляет миллионы! Ждем вас на нашем концерте!