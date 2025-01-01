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Дуэт Montana
Билеты от 700₽
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Дуэт Montana

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Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Вечер англо-американской рок-культуры в акустическом звучании

Приглашаем вас на уникальный вечер, посвященный англо-американской рок-культуре в акустическом формате! В программе — незабываемые рок-баллады и хиты, охватывающие период с 70-х годов до наших дней.

Что вас ждет?

Гостям будут представлены каверы на песни легендарных рок-групп, таких как:

  • Aerosmith
  • Guns N' Roses
  • Scorpions
  • Nirvana
  • Billy Idol
  • Iron Maiden
  • Led Zeppelin
  • Extreme
  • Whitesnake
  • Europe
  • Poison
  • Mr. Big
  • Richie Kotzen
  • Bon Jovi

Исполнение будет представлено в формате «две гитары + вокал», что позволит вам насладиться знакомыми мелодиями в новом свете. Акустическое звучание придаст особую атмосферу и сделает каждый трек уникальным.

Интересные факты

Знаете ли вы, что многие из упомянутых рок-групп продолжают активно выступать и записывать новые альбомы? Например, Aerosmith, несмотря на свой почтенный возраст, по-прежнему радуют поклонников новыми хитами и концертами по всему миру.

Не упустите возможность погрузиться в мир рок-культуры и насладиться музыкой, которая уже несколько десятилетий вдохновляет миллионы! Ждем вас на нашем концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 700 ₽

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