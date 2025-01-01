Меню
Дуэт La chanson francaise
Киноафиша Дуэт La chanson francaise

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Добро пожаловать на вечер французского шансона!

Приглашаем вас насладиться уникальным концертом, который подарит атмосферу истинной французской элегантности и тепла. Дуэт «La chanson francaise» из Самары и Санкт-Петербурга вновь порадует своих поклонников.

Исполнители

В составе дуэта – талантливые артисты:

  • Евгений Разин – фортепиано, вокал
  • Людмила Якобсон – аккордеон

Они исполнит легендарные хиты французского шансона ХХ века, включая произведения таких знаменитостей, как Ив Монтан, Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Мишель Легран, Джо Дассен и Мирей Матье.

Вечерняя атмосфера

После концерта вас ждёт приятная беседа за круглым столом в уютной обстановке салона. Это отличная возможность пообщаться с артистами и разделить впечатления с другими зрителями.

Угощения и напитки

В стоимость билета входит не только концерт, но и фуршет с ноткой игристого, а также кофе и чай. Вам предоставляется возможность принести свои любимые напитки и угощения, что является прекрасной традицией театрального пространства Артстандарта.

Не упустите шанс провести вечер в компании великолепной музыки и общения!

