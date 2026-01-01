Дуэт La Caffee. Romantic collection

Романтический джаз с дуэтом "La Caffee"

Вечер романтического джаза в клубе "EverJazz" соберет ценителей утонченной музыки. Музыканты дуэта "La Caffee" — саксофонист Борис Жвакин и пианист Вячеслав Жижилев — представят программу, основанную на лучших традициях сборников "Romantic collection".

Борис Жвакин исполнит композиции smooth-джаза от таких великих мастеров, как Кенни Джи, Дэйв Коз и Кенди Далфер. Уверенный аккомпанемент и смелые импровизации Вячеслава Жижилева создадут гармоническую опору для изящных саксофонных мелодий. Этот вечер станет отличным выбором для любителей легких и романтических мелодий.

Приглашаем вас в джаз-клуб "EverJazz" провести незабываемый вечер и насладиться живым исполнением.

Состав музыкантов:

Вячеслав Жижилев — фортепиано

Борис Жвакин — саксофон

Не упустите возможность насладиться атмосферой живого джаза!