Дуэт кельтских арф «Арфаграфия». При свечах

Новогодние вечера в Шведской церкви святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию новогодних вечеров в Шведской церкви святой Екатерины, одном из самых красивых памятников архитектуры Санкт-Петербурга. Эти вечера обещают быть наполнены праздничным настроением и незабываемыми впечатлениями.

Концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия»

В романтичной обстановке старинной церкви при свечах вас ожидает концерт необычного ансамбля — дуэта кельтских арф «Арфаграфия». Исполнительницы Анастасия Егорова и Марина Аркан являются главными амбассадорами игры на этом редком инструменте в Санкт-Петербурге. Их репертуар включает авторские произведения различных эпох и стилей, а также уникальные аранжировки.

Музыкальное путешествие во времени

Каждый концерт — это увлекательное путешествие в мир музыки и волшебных историй. В программе звучит старинная, народная и современная музыка для кельтской арфы. Вы узнаете о путешествии арфы сквозь века, ее значении в разные исторические эпохи: от золотого века в старой Ирландии до временного заката в эпоху классической музыки и о новом расцвете в XX веке.

Программа концерта

В программе вы услышите как известные инструментальные хиты, так и оригинальные композиции арфисток:

Арфаграфия «Маяк вдалеке»

Арфаграфия «Лабиринт»

Арфаграфия «Тоска»

Неизвестный композитор XVI века «Зелёные рукава»

Английская баллада I Saw Three Ships

Туано Арбо Branle L'Officia

Иоганн Пахельбель (1653–1706) Канон ре мажор

Турла О'Каролан (1670–1738) Welcome

Турла О'Каролан (1670–1738) Miss McDermott

Шведский старинный танец Polska

Турла О'Каролан (1670–1738) Captain O’Kane

Арфаграфия «Одинокий октябрь»

Информация для зрителей

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием кельтских арф и погрузиться в атмосферу волшебства!