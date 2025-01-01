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Дуэт кельтских арф «Арфаграфия». При свечах
Киноафиша Дуэт кельтских арф «Арфаграфия». При свечах

Дуэт кельтских арф «Арфаграфия». При свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новогодние вечера в Шведской церкви святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию новогодних вечеров в Шведской церкви святой Екатерины, одном из самых красивых памятников архитектуры Санкт-Петербурга. Эти вечера обещают быть наполнены праздничным настроением и незабываемыми впечатлениями.

Концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия»

В романтичной обстановке старинной церкви при свечах вас ожидает концерт необычного ансамбля — дуэта кельтских арф «Арфаграфия». Исполнительницы Анастасия Егорова и Марина Аркан являются главными амбассадорами игры на этом редком инструменте в Санкт-Петербурге. Их репертуар включает авторские произведения различных эпох и стилей, а также уникальные аранжировки.

Музыкальное путешествие во времени

Каждый концерт — это увлекательное путешествие в мир музыки и волшебных историй. В программе звучит старинная, народная и современная музыка для кельтской арфы. Вы узнаете о путешествии арфы сквозь века, ее значении в разные исторические эпохи: от золотого века в старой Ирландии до временного заката в эпоху классической музыки и о новом расцвете в XX веке.

Программа концерта

В программе вы услышите как известные инструментальные хиты, так и оригинальные композиции арфисток:

  • Арфаграфия «Маяк вдалеке»
  • Арфаграфия «Лабиринт»
  • Арфаграфия «Тоска»
  • Неизвестный композитор XVI века «Зелёные рукава»
  • Английская баллада I Saw Three Ships
  • Туано Арбо Branle L'Officia
  • Иоганн Пахельбель (1653–1706) Канон ре мажор
  • Турла О'Каролан (1670–1738) Welcome
  • Турла О'Каролан (1670–1738) Miss McDermott
  • Шведский старинный танец Polska
  • Турла О'Каролан (1670–1738) Captain O’Kane
  • Арфаграфия «Одинокий октябрь»

Информация для зрителей

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием кельтских арф и погрузиться в атмосферу волшебства!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽

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