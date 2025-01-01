Дуэт кельтских арф «Арфаграфия». При свечах

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию новогодних вечеров в Шведской церкви святой Екатерины, одном из самых красивых памятников архитектуры Санкт-Петербурга. Эти вечера обещают быть наполнены праздничным настроением и незабываемыми впечатлениями.
В романтичной обстановке старинной церкви при свечах вас ожидает концерт необычного ансамбля — дуэта кельтских арф «Арфаграфия». Исполнительницы Анастасия Егорова и Марина Аркан являются главными амбассадорами игры на этом редком инструменте в Санкт-Петербурге. Их репертуар включает авторские произведения различных эпох и стилей, а также уникальные аранжировки.
Каждый концерт — это увлекательное путешествие в мир музыки и волшебных историй. В программе звучит старинная, народная и современная музыка для кельтской арфы. Вы узнаете о путешествии арфы сквозь века, ее значении в разные исторические эпохи: от золотого века в старой Ирландии до временного заката в эпоху классической музыки и о новом расцвете в XX веке.
В программе вы услышите как известные инструментальные хиты, так и оригинальные композиции арфисток:
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием кельтских арф и погрузиться в атмосферу волшебства!