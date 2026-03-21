Дуэт «Гальярда»: музыкальный мир в звуках скрипки и гитары

Программа дуэта «Гальярда» представляет собой уникальную комбинацию музыки разных эпох и стилей. Все произведения, которые будут исполнены, обещают стать настоящим подарком для любителей музыки и тех, кто только начинает её открывать.

Музыкальные произведения

В концерте прозвучат:

русские народные мелодии в обработке гитарного классика Сергея Руднева, такие как «Куманёк» и «Ах, Самара-городок»;

ария Иоганна Себастьяна Баха из «Кофейной кантаты»;

известный «Венецианский карнавал» Никколо Паганини;

вальс Сергея Прокофьева из балета «Золушка»;

произведения Алексея Архиповского «Дорога домой» и «Золушка».

Творческий союз

Дуэт «Гальярда» — это творческий союз Полины Бабушкиной (скрипка) и Геннадия Бабушкина (гитара). Их исполнения наполняют атмосферу теплом, искренностью и живым общением со слушателем.

Уникальное звучание

Сочетание скрипки и гитары создает яркое, камерное звучание, которое будет близко как ценителям классической музыки, так и тем, кто только начинает знакомство с этим жанром. Не упустите возможность насладиться этим восхитительным концертом!