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Дуэт Гальярда
Киноафиша Дуэт Гальярда

Дуэт Гальярда

6+
Возраст 6+

О концерте

Дуэт «Гальярда»: музыкальный мир в звуках скрипки и гитары

Программа дуэта «Гальярда» представляет собой уникальную комбинацию музыки разных эпох и стилей. Все произведения, которые будут исполнены, обещают стать настоящим подарком для любителей музыки и тех, кто только начинает её открывать.

Музыкальные произведения

В концерте прозвучат:

  • русские народные мелодии в обработке гитарного классика Сергея Руднева, такие как «Куманёк» и «Ах, Самара-городок»;
  • ария Иоганна Себастьяна Баха из «Кофейной кантаты»;
  • известный «Венецианский карнавал» Никколо Паганини;
  • вальс Сергея Прокофьева из балета «Золушка»;
  • произведения Алексея Архиповского «Дорога домой» и «Золушка».

Творческий союз

Дуэт «Гальярда» — это творческий союз Полины Бабушкиной (скрипка) и Геннадия Бабушкина (гитара). Их исполнения наполняют атмосферу теплом, искренностью и живым общением со слушателем.

Уникальное звучание

Сочетание скрипки и гитары создает яркое, камерное звучание, которое будет близко как ценителям классической музыки, так и тем, кто только начинает знакомство с этим жанром. Не упустите возможность насладиться этим восхитительным концертом!

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В других городах
Сентябрь
25 сентября пятница
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 1000 ₽

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