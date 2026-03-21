Программа дуэта «Гальярда» представляет собой уникальную комбинацию музыки разных эпох и стилей. Все произведения, которые будут исполнены, обещают стать настоящим подарком для любителей музыки и тех, кто только начинает её открывать.
В концерте прозвучат:
Дуэт «Гальярда» — это творческий союз Полины Бабушкиной (скрипка) и Геннадия Бабушкина (гитара). Их исполнения наполняют атмосферу теплом, искренностью и живым общением со слушателем.
Сочетание скрипки и гитары создает яркое, камерное звучание, которое будет близко как ценителям классической музыки, так и тем, кто только начинает знакомство с этим жанром. Не упустите возможность насладиться этим восхитительным концертом!