Программа Дуэта «Гальярда» в пермской Филармонии

Дуэт «Гальярда», в состав которого входят Полина Бабушкина (скрипка) и Геннадий Бабушкин (гитара), представляет зрителям необычное соединение различных стилей и эпох. В их программе вы сможете погрузиться в мир русской музыки, представленную в переложении выдающегося гитарного классика Сергея Ивановича Руднева.

Музыкальное путешествие

Среди произведений, которые прозвучат на концерте, — такие народные мелодии, как «Хуторок», «Московская полька» и «Ой, Самара-городок». Зажигательная музыка эпохи Барокко будет представлена «Мюзетом и Тамбурином» Жан Филиппа Рамо, создавая атмосферу прошлого.

Современные композиции

Французский композитор Матиас Дюплесси, известный своим проектом The Violins of the World, подарит зрителям вихрь эмоций, навеянный образами табунов монгольских лошадей. Кроме того, ожидайте изысканные мелодии Клода Дебюсси и сочетание македонской песни «Зайди, зайди» с музыкой Сергея Рахманинова от американского композитора Алана Томаса в произведении «Закат».

Премьеры и классика

На концерте также состоится премьера нового произведения композитора Владимира Гапонцева, специально написанного для Дуэта «Гальярда». Необойдётся вечер и без популярных классических произведений, таких как «Испанский танец» и «Танец огня» испанского мастера Мануэля де Фальи. Завершит программу «Золушка» Алексея Архиповского в уникальном переложении Владимира Гапонцева.

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным событием и окунуться в атмосферу разных эпох и стилей!