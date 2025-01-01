Меню
Джаз & Самба
Киноафиша Джаз & Самба

Джаз & Самба

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Дуэт «Джаз & Самба» в Музыка кофе и вина

Приглашаем вас насладиться уникальным концертом дуэта «Джаз & Самба», который пройдет в уютной атмосфере «Музыка кофе и вина». Этот вечер обещает погрузить зрителей в мир ярких мелодий и зажигательных ритмов, где сливаются стиль джаза и зажигательные мотивы самбы.

Знакомство с исполнителями

Дуэт состоит из талантливых музыкантов, каждый из которых имеет обширный опыт выступлений на международной сцене. В их репертуаре - классические джазовые стандарты и зажигательные бразильские хиты, которые не оставят равнодушным никого. Вы сможете услышать как известные композиции, так и оригинальные аранжировки.

Уютная атмосфера

Место проведения - «Музыка кофе и вина» - идеально подходит для таких мероприятий. Здесь царит атмосфера тепла и уюта, а разнообразие вин и изделий ресторанного меню позволит создать особое настроение на концерте.

Интересные факты

Знаете ли вы, что самба как музыкальный жанр имеет свои корни в африканской культуре и развивалась в Бразилии? Она сочетает в себе элементы ритмичного танца и выразительной музыки, что делает ее идеальным дополнением к джазу.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием. Приходите и погружайтесь в атмосферу музыки, которая объединяет людей!

