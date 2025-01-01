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Duet Dive
Билеты от 1000₽
Киноафиша Duet Dive

Duet Dive

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Чудесная ночь: Концерт испанских песен и аргентинского танго

Дуэт Due Dive в сотрудничестве с талантливыми музыкантами приглашает вас на уникальную программу ибероамериканской музыки в рамках цикла мировых хитов «Чудесная ночь. Концерт испанских песен и аргентинского танго».

Погружение в атмосферу романтики

Испанские песни о любви и печали, а также завораживающее аргентинское танго создадут неповторимую атмосферу для каждого зрителя. В программе концерта вы услышите произведения выдающихся испанских и южноамериканских композиторов XVIII–XX веков.

Звучание классики и современности

В числе авторов, чьи произведения прозвучат на концерте, такие мастера как:

  • Х. Нина
  • Ф. Обрадос
  • М. де Фалья
  • А. Пьяццолла

Кроме того, вас ждут народные мелодии, включая знаменитое танго из фильма «Запах женщины», а также музыка современного российского композитора Садена Фергании.

Поэзия и музыка

В программе концерта также представлены лирические произведения испанских и южноамериканских поэтов XVIII–XX вв., которые в сочетании с музыкой создадут незабываемый опыт для каждого зрителя.

Не упустите возможность насладиться этим захватывающим концертом, который погрузит вас в мир страсти и эмоций!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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