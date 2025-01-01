Чудесная ночь: Концерт испанских песен и аргентинского танго

Дуэт Due Dive в сотрудничестве с талантливыми музыкантами приглашает вас на уникальную программу ибероамериканской музыки в рамках цикла мировых хитов «Чудесная ночь. Концерт испанских песен и аргентинского танго».

Погружение в атмосферу романтики

Испанские песни о любви и печали, а также завораживающее аргентинское танго создадут неповторимую атмосферу для каждого зрителя. В программе концерта вы услышите произведения выдающихся испанских и южноамериканских композиторов XVIII–XX веков.

Звучание классики и современности

В числе авторов, чьи произведения прозвучат на концерте, такие мастера как:

Х. Нина

Ф. Обрадос

М. де Фалья

А. Пьяццолла

Кроме того, вас ждут народные мелодии, включая знаменитое танго из фильма «Запах женщины», а также музыка современного российского композитора Садена Фергании.

Поэзия и музыка

В программе концерта также представлены лирические произведения испанских и южноамериканских поэтов XVIII–XX вв., которые в сочетании с музыкой создадут незабываемый опыт для каждого зрителя.

Не упустите возможность насладиться этим захватывающим концертом, который погрузит вас в мир страсти и эмоций!