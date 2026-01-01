Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дуэт арфы и скрипки при свечах
Киноафиша Дуэт арфы и скрипки при свечах

Дуэт арфы и скрипки при свечах

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Музыкальное событие в Особняке Половцова

В Особняке Половцова (Дом Архитектора) состоится уникальный концерт — дуэт арфы и скрипки при свечах. Старинные стены особняка и мягкий свет создадут атмосферу, которая околдует каждого зрителя.

В программе мероприятия представлены произведения выдающихся композиторов: Жоржа Бизе, Иоганна Штрауса, Камиля Сен-Санса и Джакомо Пуччини. Это не только насладит слух, но и унесёт вас в мир классической музыки.

Перед началом концерта гости смогут пройти экскурсию по великолепным залам особняка, что добавит эстетическую ценность предстоящему вечеру. Событие станет отличным выбором для любителей классического искусства и романтической атмосферы.

Купить билет на концерт Дуэт арфы и скрипки при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Март
10 марта вторник
20:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией
6+
Джаз
Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией
22 марта в 17:00 Особняк Румянцева
от 2600 ₽
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
6+
Классическая музыка
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
20 апреля в 20:00 Дом Архитектора
от 3000 ₽
PRO Stand-UP отборный концерт ТЕЛЕ и VK комиков
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт ТЕЛЕ и VK комиков
31 марта в 20:00 Поправка
от 350 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше