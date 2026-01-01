Музыкальное событие в Особняке Половцова

В Особняке Половцова (Дом Архитектора) состоится уникальный концерт — дуэт арфы и скрипки при свечах. Старинные стены особняка и мягкий свет создадут атмосферу, которая околдует каждого зрителя.

В программе мероприятия представлены произведения выдающихся композиторов: Жоржа Бизе, Иоганна Штрауса, Камиля Сен-Санса и Джакомо Пуччини. Это не только насладит слух, но и унесёт вас в мир классической музыки.

Перед началом концерта гости смогут пройти экскурсию по великолепным залам особняка, что добавит эстетическую ценность предстоящему вечеру. Событие станет отличным выбором для любителей классического искусства и романтической атмосферы.