Дуэт «Alex Bond»
Дуэт «Alex Bond»

Дуэт «Alex Bond»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с дуэтом «Alex Bond» в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый концерт дуэта «Alex Bond», который подарит вам уникальное музыкальное путешествие в мир джаза, каверов и эстрадной музыки. Мероприятие пройдет в уютной атмосфере «Музыка кофе и вина», где звуки музыки гармонично сочетаются с ароматом свежесваренного кофе и винных букетов.

Уникальное сочетание стилей

Дуэт «Alex Bond» известен своей способностью мастерски перерабатывать классические хиты, привнося в них свежие ноты и оригинальные аранжировки. Вы услышите как современные, так и давно полюбившиеся мелодии в новом исполнении.

Уютная атмосфера

«Музыка кофе и вина» — это не просто кафе, а настоящий оазис для любителей качественной музыки. Здесь царит уважение к творчеству, а каждая нота становится частью общей гармонии, создавая атмосферу уюта и вдохновения.

Почему стоит прийти

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и насладиться живым исполнением талантливых артистов. Это событие идеально подойдет как для вечернего выхода с друзьями, так и для романтического свидания. Придите и откройте для себя новые грани любимых мелодий!

Купить билет на концерт Дуэт «Alex Bond»

Октябрь
11 октября суббота
19:00
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60

