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Дуэнья
Билеты от 1200₽
Киноафиша Дуэнья

Спектакль Дуэнья

Антреприза по пьесе автора «Школы злословия» 12+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Комическая опера о любви, чести и семейных интригах

Что делать, когда знатный отец решает выдать свою дочь за старого, но богатого мужчину, а дочь влюблена в бедного, но благородного юношу? Как разрешить этот конфликт между чести и чувством? Это вечная дилемма, которая становится основой для яркой и веселой комедийной оперы. В центре сюжета — семейные распрями, которые обостряются до невозможности, пока не вмешивается дуэнья — мудрая и хитрая воспитательница дочери. Её план прост: прибрать к своим рукам богатого старичка, а заодно устроить счастье влюбленных, не тронув их, а лишь управив ситуацией с умом.

Противостояние и хитроумные манипуляции
Дуэнья оказывается не только наставницей, но и тайным архитектором всех событий, вмешиваясь в ход событий, чтобы извлечь личную выгоду. Она стремится не только разрешить конфликты, но и стать победителем, действуя в своей манере с хитростью и ловкостью. Её намерения явно напоминают семейную комедию, где все участники должны найти в себе силы отстоять собственные интересы, а зрители наслаждаются каждым поворотом сюжета.

Комическая опера с яркими партиями
Постановка в жанре комической оперы обогащена насыщенными сольными и хоровыми партиями, которые исполнены любимыми артистами. Каждая ария, каждый дуэт создают непередаваемую атмосферу веселья и эмоций, а сами персонажи становятся не только героями трагедии, но и участниками веселого театра, где никто не застрахован от абсурда.

Средневековая Испания 
Интересный момент: артисты, исполнители главных ролей, как будто случайно оказываются в средневековой Испании, где происходят все события, создавая уникальный микс исторической темы и современного театрального подхода. Это преображение современности в историческое время добавляет спектаклю необычности, и комические элементы становятся ярче.

Режиссер
Роман Самгин
В ролях
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Александр Клюквин
Олег Кассин
Андрей Гайдулян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:30 от 1200 ₽
21 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1200 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 25 ноября
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Дуэнья Дуэнья Дуэнья Дуэнья Дуэнья Дуэнья Дуэнья

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