Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дуэнья
Киноафиша Дуэнья

Спектакль Дуэнья

Постановка
Театр «Жас Сахна»
Продолжительность 1 час 50 минут, с антрактом

О спектакле

Комедийный мюзикл «Дуэнья» в театре «Жас Сахна»

Что делать, если вас хотят выдать замуж за старого богача, а сердце принадлежит другому? Эта непростая ситуация разворачивается в комедийном мюзикле «Дуэнья» — ярком и увлекательном спектакле, который сочетает в себе романтику, приключения и искрометный юмор.

Загадочный сюжет

На сцене театра «Жас Сахна» зрители встретят молодых влюбленных, коварных родителей и остроумного слугу. Все они станут участниками курьезных ситуаций и неожиданных перевоплощений, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя. Примечательно, что в этой комедии яркие диалоги изобилуют остротами и шутками, что делает её особенно привлекательной для широкой аудитории.

Конфликт и развязка

Сможет ли любовь победить расчёт и кто в итоге окажется самым хитроумным? Эти вопросы станут ключевыми в спектакле и подарят зрителям множество неожиданных поворотов сюжета. Подготовьтесь к захватывающему финалу, который не оставить равнодушными даже самых взыскательных театралов.

Не упустите шанс увидеть премьеру нашей очаровательной комедии «Дуэнья»! Ждём вас в театре «Жас Сахна» на встречу с великолепным спектаклем.

Купить билет на спектакль Дуэнья

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 7000 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик
Балет
Щелкунчик
28 декабря в 12:00 Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Билеты
Анна Каренина
Драма
Анна Каренина
14 февраля в 19:00 Студенческий театр Concordia
от 10000 ₽
Жеребёнок дарит счастье
Детский
Жеребёнок дарит счастье
26 декабря в 15:00 Пространство «Трансформа»
от 7000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше