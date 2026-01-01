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Дуэль
Киноафиша Дуэль

Спектакль Дуэль

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

«Дуэль»: страсти под белым солнцем Кавказа

На сцене разыгрывается остросюжетная драма по мотивам произведения Чехова. В спектакле «Дуэль» кипят человеческие страсти, сталкиваются темпераменты и непримиримые взгляды, а белое пространство сцены становится ареной для нравственной, словесной и даже физической борьбы.

Конфликт и эмоции

В центре действия — двое мужчин, чьи характеры и убеждения вступают в жестокую схватку. Причина их конфликта — не только принципиальные разногласия, но и присутствие женщины, которая становится катализатором событий.

Эта дуэль — не просто поединок. Это борьба идеалов, жизненных позиций, внутреннего достоинства. Однако у этого противостояния нет абсолютного победителя, оставляя зрителю простор для размышлений и вопросов.

Достижения спектакля

«Дуэль» — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (сезон 2020-2021) сразу в двух номинациях:

  • «Лучшая роль второго плана» (Владимир Богданов за роль Самойленко);
  • «Лучшая работа художника» (Айдар Гумаров).

Почему стоит увидеть?

  • Захватывающий сюжет. Конфликт, который не оставит равнодушным, проникая в самые глубокие уголки души.
  • Яркие образы. Сложные, многогранные персонажи, которые заставляют задуматься о человеческой природе.
  • Высокое признание. Спектакль отмечен престижной премией за выдающиеся актёрские и художественные работы.

«Дуэль» — это история, которая балансирует на грани страсти и разума, побуждая каждого зрителя взглянуть внутрь себя и задаться важными вопросами о любви, чести и моральных принципах.

Режиссер
Леонид Алимов
В ролях
Владимир Крылов
Александр Макин
Иван Васильев
Владимир Богданов
Маргарита Бычкова

Фотографии

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