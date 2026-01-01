На сцене разыгрывается остросюжетная драма по мотивам произведения Чехова. В спектакле «Дуэль» кипят человеческие страсти, сталкиваются темпераменты и непримиримые взгляды, а белое пространство сцены становится ареной для нравственной, словесной и даже физической борьбы.
В центре действия — двое мужчин, чьи характеры и убеждения вступают в жестокую схватку. Причина их конфликта — не только принципиальные разногласия, но и присутствие женщины, которая становится катализатором событий.
Эта дуэль — не просто поединок. Это борьба идеалов, жизненных позиций, внутреннего достоинства. Однако у этого противостояния нет абсолютного победителя, оставляя зрителю простор для размышлений и вопросов.
«Дуэль» — лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» (сезон 2020-2021) сразу в двух номинациях:
«Дуэль» — это история, которая балансирует на грани страсти и разума, побуждая каждого зрителя взглянуть внутрь себя и задаться важными вопросами о любви, чести и моральных принципах.