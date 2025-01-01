Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дуэль титанов
Киноафиша Дуэль титанов

Дуэль титанов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Дуэль титанов»: Органная фантазия о двух гениях

«Дуэль титанов» — это уникальный музыкально-драматический спектакль, который предложит зрителям погрузиться в мир возможного диалога двух великих композиторов XVIII века: Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха. Что произошло бы, если бы они встретились за обеденным столом? Как могла бы развиваться их встреча? И что станет исходом этой словесной дуэли? Ответы на эти вопросы ждут вас в Молодёжном театре.

Режиссура и исполнение

Режиссером-постановщиком спектакля выступает Виктор Плужников, известный своими яркими интерпретациями классических произведений. В качестве солиста организовано выступление Михаила Павалия, который представит зрителям великолепные звуки органа — инструмента, который придаст особую атмосферу за окном театра.

Актерский состав

На сцене вы увидите заслуженных артистов Краснодарского края — Анатолия Дробязко и Алексея Алексеева, чья игра оживит образы знаменитых композиторов. Их мастерство и харизма добавят спектаклю эмоционального накала и увлекательной динамики.

Интересные факты

Спектакль «Дуэль титанов» предлагает не только музыкальное наслаждение, но и погружение в исторический контекст. Георг Фридрих Гендель и Иоганн Себастьян Бах оставили значительное наследие в мире классической музыки, и их взаимодействие, пусть и вымышленное, может раскрыть новые грани их творчества.

Приглашаем вас на встречу с классикой

Не упустите возможность стать частью этой необычной истории, которая не оставит равнодушным ни одного театрального любителя. Ожидаем вас на спектакле, который перенесет вас в эпоху не только музыки, но и глубоких человеческих чувств.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 23 августа
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:30 от 700 ₽
Краснодар, 24 августа
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:30 от 700 ₽

Фотографии

Дуэль титанов Дуэль титанов Дуэль титанов Дуэль титанов Дуэль титанов

В ближайшие дни

Sqwoz Bab
16+
Хип-хоп
Sqwoz Bab
22 августа в 19:00 Творческая площадка «Порт 219»
от 3500 ₽
Шедевры мировой Неоклассики при свечах. The Best
6+
Неоклассика
Шедевры мировой Неоклассики при свечах. The Best
11 ноября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1700 ₽
Элли на маковом поле
12+
Поп Инди
Элли на маковом поле
21 марта в 20:00 Кроп Arena
от 1900 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше