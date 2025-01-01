«Дуэль титанов»: Органная фантазия о двух гениях

«Дуэль титанов» — это уникальный музыкально-драматический спектакль, который предложит зрителям погрузиться в мир возможного диалога двух великих композиторов XVIII века: Георга Фридриха Генделя и Иоганна Себастьяна Баха. Что произошло бы, если бы они встретились за обеденным столом? Как могла бы развиваться их встреча? И что станет исходом этой словесной дуэли? Ответы на эти вопросы ждут вас в Молодёжном театре.

Режиссура и исполнение

Режиссером-постановщиком спектакля выступает Виктор Плужников, известный своими яркими интерпретациями классических произведений. В качестве солиста организовано выступление Михаила Павалия, который представит зрителям великолепные звуки органа — инструмента, который придаст особую атмосферу за окном театра.

Актерский состав

На сцене вы увидите заслуженных артистов Краснодарского края — Анатолия Дробязко и Алексея Алексеева, чья игра оживит образы знаменитых композиторов. Их мастерство и харизма добавят спектаклю эмоционального накала и увлекательной динамики.

Интересные факты

Спектакль «Дуэль титанов» предлагает не только музыкальное наслаждение, но и погружение в исторический контекст. Георг Фридрих Гендель и Иоганн Себастьян Бах оставили значительное наследие в мире классической музыки, и их взаимодействие, пусть и вымышленное, может раскрыть новые грани их творчества.

Приглашаем вас на встречу с классикой

Не упустите возможность стать частью этой необычной истории, которая не оставит равнодушным ни одного театрального любителя. Ожидаем вас на спектакле, который перенесет вас в эпоху не только музыки, но и глубоких человеческих чувств.