Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
DueDive&VespertiLab с программой «Besame Mucho»
Билеты от 1000₽
Киноафиша DueDive&VespertiLab с программой «Besame Mucho»

DueDive&VespertiLab с программой «Besame Mucho»

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Чудесная ночь: Концерт испанских песен и аргентинского танго

Дуэт Due Dive совместно с талантливыми музыкантами представляет уникальную программу ибероамериканской музыки из цикла мировых хитов под названием «Чудесная ночь». Этот концерт погрузит вас в атмосферу романтики и любви благодаря испанским песням о чувствах и печали, а также настоящему аргентинскому танго.

Музыкальная программа

В рамках концерта вы услышите произведения выдающихся испанских и южноамериканских композиторов XVIII–XX веков. В программу входят произведения таких мастеров, как:

  • Х. Нина
  • Ф. Обрадос
  • М. де Фалья
  • А. Пьяццолла

Кроме того, вас ждут народные мелодии и знаменитое танго из к/ф «Запах женщины». Не обойдется и без современной музыки: в программе прозвучит композиция российского композитора Садена Фергании. Весь вечер будет сопровождаться лирикой испанских и южноамериканских поэтов XVIII–XX веков, что подарит зрителям глубокое погружение в культуру и атмосферу региона.

Не упустите шанс!

Концерт «Чудесная ночь» — это возможность не только насладиться выдающейся музыкой, но и окунуться в магию и мелодию лирики, которые поднимают дух и наполняют сердце любовью. Не пропустите это увлекательное событие!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
25 января в 16:00 Petter
от 2000 ₽
Celentano Show
18+
Джаз Эстрада
Celentano Show
19 ноября в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер
12+
Неоклассика Живая музыка
Шедевры NEOклассики. Х. Циммер. Л. Эйнауди. М.Рихтер
13 сентября в 20:00 Галерея искусств Зураба Церетели
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше