DueDive&VespertiLab с программой «Besame Mucho»

Чудесная ночь: Концерт испанских песен и аргентинского танго

Дуэт Due Dive совместно с талантливыми музыкантами представляет уникальную программу ибероамериканской музыки из цикла мировых хитов под названием «Чудесная ночь». Этот концерт погрузит вас в атмосферу романтики и любви благодаря испанским песням о чувствах и печали, а также настоящему аргентинскому танго.

Музыкальная программа

В рамках концерта вы услышите произведения выдающихся испанских и южноамериканских композиторов XVIII–XX веков. В программу входят произведения таких мастеров, как:

Х. Нина

Ф. Обрадос

М. де Фалья

А. Пьяццолла

Кроме того, вас ждут народные мелодии и знаменитое танго из к/ф «Запах женщины». Не обойдется и без современной музыки: в программе прозвучит композиция российского композитора Садена Фергании. Весь вечер будет сопровождаться лирикой испанских и южноамериканских поэтов XVIII–XX веков, что подарит зрителям глубокое погружение в культуру и атмосферу региона.

Не упустите шанс!

Концерт «Чудесная ночь» — это возможность не только насладиться выдающейся музыкой, но и окунуться в магию и мелодию лирики, которые поднимают дух и наполняют сердце любовью. Не пропустите это увлекательное событие!