Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Дудука». Шедевры классики
Киноафиша «Дудука». Шедевры классики

«Дудука». Шедевры классики

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 декабря
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00

В ближайшие дни

Стендап на крышах
18+
Юмор
Стендап на крышах
4 сентября в 20:00 Особняк Юргенса
от 1490 ₽
Виталий Погосян & Duduk Band
6+
Этно
Виталий Погосян & Duduk Band
28 сентября в 18:00 Imperial Hall
от 1500 ₽
Орган в Планетарии: Хэллоуин
6+
Живая музыка Вечеринка
Орган в Планетарии: Хэллоуин
31 октября в 22:30 Планетарий 1
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше