Дудук в сиянии свечей
Билеты от 999₽
Дудук в сиянии свечей

Продолжительность 60 минут
О концерте

Музыка дудука в полумраке свечей в сузее Скрябина

Компания Вселенная Классики приглашает вас на концерт дудука. Вечер пройдет в полумраке, при свечах, в пространстве, где звук становится телом.

Дудук звучит как дыхание — мягко и протяжно, с оттенком древней памяти. В этом тембре скрыто тепло южного солнца, горный воздух и легкий аромат восточных специй.

Это вечер с приятным, тёплым послевкусием. Звуки дудука напомнят о дыхании гор, аромате пряностей и неспешной мудрости Востока.

Исполнители

На концерте 8 мая выступят:

  • Антон Яшкин (фортепиано) — известный пианист-виртуоз, выпускник Московской консерватории имени П.И. Чайковского и ученик Заслуженной артистки РФ, профессора Натальи Владимировны Трулль. Лауреат IX Международного конкурса пианистов имени Ференца Листа (Веймар-Байройт, Германия). Сотрудничал с Петербургским филармоническим оркестром и Балтийским Национальным оркестром. Ведет активную концертную деятельность как в России, так и за рубежом.
  • Армен Ованнисян (дудук) — выпускник Ереванской государственной консерватории имени Комитаса. Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. В настоящее время активно выступает и ведет концертную деятельность.

Обратите внимание

Важно! В программе концерта и составе артистов возможны изменения.

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Август
29 августа суббота
19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
от 999 ₽

