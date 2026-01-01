Дудук, саксофон и рояль: от классики до джаза. Вечер при свечах

Музыка и театр при свечах в Коломенском

В Музее-заповеднике «Коломенское» состоится уникальное музыкально-театральное событие при свечах. На сцене выступят лауреаты международных конкурсов Антон Котиков (инструменты: саксофон, дудук, флейта) и Екатерина Макаренко (фортепиано).

Программа концерта

В программе звучат произведения на любой вкус: от классики до джаза. Вы услышите такие шедевры, как «Аве Мария» Шуберта и Пьяццоллы, а также регтайм и танго. Музыкальное исполнение соединяет строгость классических композиций с азартом регтайма и страстью аргентинского танго.

Динамика исполнения

На сцене два музыканта и четыре инструмента: рояль, дудук, флейта и саксофон. Кроме того, исполнители обладают сногсшибательной харизмой, что сделает каждое произведение живым и увлекательным.

Игра стилей

Зрители смогут наслаждаться музыкально-театральным перевоплощением и интеллектуальной игрой со стилями. Вас ждут контрасты: от лирических мелодий до ироничных джазовых импровизаций.

Не упустите возможность оказаться в мире, где музыка говорит на многих языках, но всегда остается понятной каждому!