Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дудук, саксофон и рояль: от классики до джаза. Вечер при свечах
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дудук, саксофон и рояль: от классики до джаза. Вечер при свечах

Дудук, саксофон и рояль: от классики до джаза. Вечер при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыка и театр при свечах в Коломенском

В Музее-заповеднике «Коломенское» состоится уникальное музыкально-театральное событие при свечах. На сцене выступят лауреаты международных конкурсов Антон Котиков (инструменты: саксофон, дудук, флейта) и Екатерина Макаренко (фортепиано).

Программа концерта

В программе звучат произведения на любой вкус: от классики до джаза. Вы услышите такие шедевры, как «Аве Мария» Шуберта и Пьяццоллы, а также регтайм и танго. Музыкальное исполнение соединяет строгость классических композиций с азартом регтайма и страстью аргентинского танго.

Динамика исполнения

На сцене два музыканта и четыре инструмента: рояль, дудук, флейта и саксофон. Кроме того, исполнители обладают сногсшибательной харизмой, что сделает каждое произведение живым и увлекательным.

Игра стилей

Зрители смогут наслаждаться музыкально-театральным перевоплощением и интеллектуальной игрой со стилями. Вас ждут контрасты: от лирических мелодий до ироничных джазовых импровизаций.

Не упустите возможность оказаться в мире, где музыка говорит на многих языках, но всегда остается понятной каждому!

Купить билет на концерт Дудук, саксофон и рояль: от классики до джаза. Вечер при свечах

Помощь с билетами
Октябрь
25 октября воскресенье
16:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Obraza net
18+
Рок

Obraza net

29 октября в 20:00 Урбан
от 1400 ₽
Мишель Серова
18+
Поп

Мишель Серова

6 ноября в 19:00 Petter
Билеты
Денис Мажуков
18+
Рок-н-ролл

Денис Мажуков

16 августа в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше