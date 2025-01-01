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Дудук при свечах. От классики до киномузыки
Билеты от 800₽
Киноафиша Дудук при свечах. От классики до киномузыки

Дудук при свечах. От классики до киномузыки

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Уникальный концерт: Мерцание Востока и Европы

В мягком мерцании свечей сольются древний голос Востока и европейская изысканность. Теплый, проникновенный тембр армянского дудука в дуэте с фортепиано создаст уникальную атмосферу — от барочной строгости до кинематографической лирики.

Программа концерта

В программе звучат изящные сочинения великих композиторов:

  • Г. Ф. Гендель — Увертюра, Анданте и Пассакалия из Сюиты для клавира соль минор
  • Комитас — «Шогер-джан», «Ты цветок»
  • М. Балакирев — Фантазия на тему романса М. Глинки «Жаворонок»
  • В. Косма — Саундтрек из к/ф «Счастливчик Александр»
  • Э. Морриконе — Мелодия из к/ф «Игрушка»
  • Ф. Лэй — Саундтрек из к/ф «Однажды на Диком Западе»
  • Ф. Шопен — Полонез ля мажор
  • Э. Морриконе — «Гобой Габриэля» из к/ф «Миссия»
  • Ф. Лэй — Саундтрек из к/ф «Мужчина и женщина»

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Юлия Иконникова (фортепиано)
  • Михаил Волох (дудук, труба, губная гармоника)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что программа может изменяться.

Место проведения

Концерт пройдет в Музее-заповеднике «Коломенское» в Дворце царя Алексея Михайловича.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
17:00 от 800 ₽

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