Дудук при свечах. От классики до киномузыки

Уникальный концерт: Мерцание Востока и Европы

В мягком мерцании свечей сольются древний голос Востока и европейская изысканность. Теплый, проникновенный тембр армянского дудука в дуэте с фортепиано создаст уникальную атмосферу — от барочной строгости до кинематографической лирики.

Программа концерта

В программе звучат изящные сочинения великих композиторов:

Г. Ф. Гендель — Увертюра, Анданте и Пассакалия из Сюиты для клавира соль минор

Комитас — «Шогер-джан», «Ты цветок»

М. Балакирев — Фантазия на тему романса М. Глинки «Жаворонок»

В. Косма — Саундтрек из к/ф «Счастливчик Александр»

Э. Морриконе — Мелодия из к/ф «Игрушка»

Ф. Лэй — Саундтрек из к/ф «Однажды на Диком Западе»

Ф. Шопен — Полонез ля мажор

Э. Морриконе — «Гобой Габриэля» из к/ф «Миссия»

Ф. Лэй — Саундтрек из к/ф «Мужчина и женщина»

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Юлия Иконникова (фортепиано)

Михаил Волох (дудук, труба, губная гармоника)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что программа может изменяться.

Место проведения

Концерт пройдет в Музее-заповеднике «Коломенское» в Дворце царя Алексея Михайловича.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.