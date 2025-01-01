Дудук при свечах. От классики до киномузыки

Уникальный концерт: Мерцание Востока и Европы
В мягком мерцании свечей сольются древний голос Востока и европейская изысканность. Теплый, проникновенный тембр армянского дудука в дуэте с фортепиано создаст уникальную атмосферу — от барочной строгости до кинематографической лирики.
Программа концерта
В программе звучат изящные сочинения великих композиторов:
- Г. Ф. Гендель — Увертюра, Анданте и Пассакалия из Сюиты для клавира соль минор
- Комитас — «Шогер-джан», «Ты цветок»
- М. Балакирев — Фантазия на тему романса М. Глинки «Жаворонок»
- В. Косма — Саундтрек из к/ф «Счастливчик Александр»
- Э. Морриконе — Мелодия из к/ф «Игрушка»
- Ф. Лэй — Саундтрек из к/ф «Однажды на Диком Западе»
- Ф. Шопен — Полонез ля мажор
- Э. Морриконе — «Гобой Габриэля» из к/ф «Миссия»
- Ф. Лэй — Саундтрек из к/ф «Мужчина и женщина»
Исполнители
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
- Юлия Иконникова (фортепиано)
- Михаил Волох (дудук, труба, губная гармоника)
Дополнительная информация
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что программа может изменяться.
Место проведения
Концерт пройдет в Музее-заповеднике «Коломенское» в Дворце царя Алексея Михайловича.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.