Дудук и старинный орган: классика, танго, джаз
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дудук и старинный орган: классика, танго, джаз

Дудук и старинный орган: классика, танго, джаз

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Гармония двух культур в англиканском соборе

В этот вечер под сводами англиканского собора прозвучит потрясающий диалог двух древнейших инструментов — органа и армянского дудука. Каждый из них несет в себе уникальную традицию: орган является символом европейской религиозной культуры, а дудук, с его мягким и душевным звучанием, представляет собой голос Востока.

Камерный ансамбль и его программа

Камерный ансамбль объединит джазовые стандарты, классику и авторские интерпретации этнической музыки. В программе: музыкальные произведения, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.

  • И. С. Бах — Хорал из Кантаты №147
  • Т. Альбинони — Adagio
  • И. С. Бах — Токката, адажио и фуга до мажор
  • И. С. Бах — А. Котиков — Шутка
  • Э. Вилла-Лобос — Ария из Бахианы №5
  • А. Пьяццолла — Мария из Буэнос-Айреса
  • А. Пьяццолла — Ave Maria
  • А. Пьяццолла — «Зима» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»
  • А. Котиков — 5 children
  • А. Хачатурян — Адажио из балета «Спартак»
  • А. Хачатурян — Танец с саблями из балета «Гаянэ»
  • Дж. Гершвин — Summertime
  • Ч. Корриа — Spain

Исполнители и продолжительность

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов:

  • Антон Котиков (саксофон, дудук, флейта)
  • Мария Моисеева (орган)

Продолжительность концерта составит 70 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в живописной атмосфере англиканского собора!

Купить билет на концерт

Расписание

19 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

