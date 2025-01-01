Дудук и старинный орган: классика, танго, джаз

В этот вечер под сводами англиканского собора прозвучит потрясающий диалог двух древнейших инструментов — органа и армянского дудука. Каждый из них несет в себе уникальную традицию: орган является символом европейской религиозной культуры, а дудук, с его мягким и душевным звучанием, представляет собой голос Востока.
Камерный ансамбль объединит джазовые стандарты, классику и авторские интерпретации этнической музыки. В программе: музыкальные произведения, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов:
Продолжительность концерта составит 70 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в живописной атмосфере англиканского собора!