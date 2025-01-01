Дудук и старинный орган: классика, танго, джаз

Гармония двух культур в англиканском соборе

В этот вечер под сводами англиканского собора прозвучит потрясающий диалог двух древнейших инструментов — органа и армянского дудука. Каждый из них несет в себе уникальную традицию: орган является символом европейской религиозной культуры, а дудук, с его мягким и душевным звучанием, представляет собой голос Востока.

Камерный ансамбль и его программа

Камерный ансамбль объединит джазовые стандарты, классику и авторские интерпретации этнической музыки. В программе: музыкальные произведения, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.

И. С. Бах — Хорал из Кантаты №147

Т. Альбинони — Adagio

И. С. Бах — Токката, адажио и фуга до мажор

И. С. Бах — А. Котиков — Шутка

Э. Вилла-Лобос — Ария из Бахианы №5

А. Пьяццолла — Мария из Буэнос-Айреса

А. Пьяццолла — Ave Maria

А. Пьяццолла — «Зима» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»

А. Котиков — 5 children

А. Хачатурян — Адажио из балета «Спартак»

А. Хачатурян — Танец с саблями из балета «Гаянэ»

Дж. Гершвин — Summertime

Ч. Корриа — Spain

Исполнители и продолжительность

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов:

Антон Котиков (саксофон, дудук, флейта)

Мария Моисеева (орган)

Продолжительность концерта составит 70 минут без антракта. Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в живописной атмосфере англиканского собора!