Дудук и орган при свечах. В соборе
Дудук и орган при свечах. В соборе

Возраст 6+

Концерт «Две стихии» в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальный музыкальный вечер в Шведской церкви Святой Екатерины. Это прекрасное произведение архитектуры, выполненное в псевдороманском стиле, расположено в живописном уголке Санкт-Петербурга, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Церковь, построенная в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона, знаменита своей удивительной акустикой и атмосферой. Вечер, посвященный соединению органа и дудука, обещает стать поистине незабываемым событием для всех ценителей музыки.

В концерте «Две стихии» вы сможете насладиться уникальным сочетанием великого органа и трогательного звучания дудука. Король инструментов, орган, воплотит мощь и величие классической музыки, перенося слушателей в атмосферу возвышенности и философских размышлений. Исполнять произведения на органе будет известная пианистка и лауреат международных конкурсов Александра Веткина.

Дудук, олицетворяющий нежность и глубину, в руках исполнителя Артура Пашьяна подарит слушателям тепло и лиричность, проникая в самое сердце. В программе — армянские народные мелодии и произведения для органа, которые позволят глубже понять культуру и традиции армянского народа.

Концерт пройдет при свечах, что добавит особую атмосферу и романтичность. Длительность мероприятия составит 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет.

Декабрь
23 декабря вторник
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

