Дудук и орган при свечах. От классики до современности

Старинный орган, символ европейской духовной традиции, и дудук — голос древней Армении — подарят слушателям незабываемый вечер под сводами англиканского собора. Это встреча эпох, культур и жанров, наполненная таинственным мерцанием свечей, создаст уникальное музыкальное пространство, где переплетаются классика, джаз и киномузыка.
В программе вас ждут:
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта — 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Также напоминаем, что парковка на территории собора запрещена.
Приглашаем вас оценить уникальный диалог древних традиций и вечной красоты живого звука!