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Дудук и орган при свечах. От классики до современности
Билеты от 1000₽
Киноафиша Дудук и орган при свечах. От классики до современности

Дудук и орган при свечах. От классики до современности

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в англиканском соборе

Старинный орган, символ европейской духовной традиции, и дудук — голос древней Армении — подарят слушателям незабываемый вечер под сводами англиканского собора. Это встреча эпох, культур и жанров, наполненная таинственным мерцанием свечей, создаст уникальное музыкальное пространство, где переплетаются классика, джаз и киномузыка.

Программа концерта

В программе вас ждут:

  • Д. Букстехуде — Прелюдия фа-диез минор
  • Х. Родриго — Аранхуэсский концерт, II часть
  • Дж. Россини — Неаполитанская тарантелла
  • Н. А. Римский-Корсаков — «Песня индийского гостя» из оперы «Садко»
  • А. Пьяццолла — «Chiquilin de Bachin», «Milonga in A minor»
  • В. Косма — Shimmy, Мелодия из к/ф «Пьер и Мария Кюри»
  • А. Вильшер — Сюита «Шерлок Холмс»
  • Г. Миллер — «Лунная серенада» из к/ф «Серенада солнечной долины»
  • Дж. Херман — «Хелло, Долли» из одноимённого к/ф

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Юлия Иконникова (орган)
  • Михаил Волох (дудук, флейта, губная гармоника, труба)

Информация для зрителей

Продолжительность концерта — 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Также напоминаем, что парковка на территории собора запрещена.

Приглашаем вас оценить уникальный диалог древних традиций и вечной красоты живого звука!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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