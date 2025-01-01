Дудук и орган при свечах. От классики до современности

Музыкальный вечер в англиканском соборе

Старинный орган, символ европейской духовной традиции, и дудук — голос древней Армении — подарят слушателям незабываемый вечер под сводами англиканского собора. Это встреча эпох, культур и жанров, наполненная таинственным мерцанием свечей, создаст уникальное музыкальное пространство, где переплетаются классика, джаз и киномузыка.

Программа концерта

В программе вас ждут:

Д. Букстехуде — Прелюдия фа-диез минор

Х. Родриго — Аранхуэсский концерт, II часть

Дж. Россини — Неаполитанская тарантелла

Н. А. Римский-Корсаков — «Песня индийского гостя» из оперы «Садко»

А. Пьяццолла — «Chiquilin de Bachin», «Milonga in A minor»

В. Косма — Shimmy, Мелодия из к/ф «Пьер и Мария Кюри»

А. Вильшер — Сюита «Шерлок Холмс»

Г. Миллер — «Лунная серенада» из к/ф «Серенада солнечной долины»

Дж. Херман — «Хелло, Долли» из одноимённого к/ф

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Юлия Иконникова (орган)

Михаил Волох (дудук, флейта, губная гармоника, труба)

Информация для зрителей

Продолжительность концерта — 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что в программе возможны изменения. Также напоминаем, что парковка на территории собора запрещена.

Приглашаем вас оценить уникальный диалог древних традиций и вечной красоты живого звука!