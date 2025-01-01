Дудук и орган при свечах. Две стихии

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — памятнике архитектуры Санкт-Петербурга, построенном в псевдороманском стиле. Это место, возведенное в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона, расположено на углу живописной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Церковь славится своей удивительной акустикой и атмосферой, которая погружает гостей в мир музыки.
Концертная программа «Две стихии» представит уникальное соединение органа и дудука — двух совершенно разных, но гармонично дополняющих друг друга инструментов. Орган, известный как «король инструментов», обладает мощным, величественным звучанием и обширным репертуаром. Его музыка уносит слушателей за пределы повседневности и приобщает к прекрасному.
Лауреат международных конкурсов Александра Веткина будет за органом, а исполнителем на дудуке станет Артур Пашьян. Дудук — это удивительно тонкий инструмент, наполненный грустью и глубиной, чей теплый голос проникает в самое сердце.
В программе концерта вы услышите армянские народные мелодии и произведения для органа. Звучание дудука и органа при свечах создаст атмосферу, позволяющую прикоснуться к душе армянского народа и почувствовать его историю и культуру через призму прекрасной музыки.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера!