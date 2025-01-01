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Дудук и орган при свечах. Две стихии
Киноафиша Дудук и орган при свечах. Две стихии

Дудук и орган при свечах. Две стихии

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Две стихии» в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на уникальную серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины — памятнике архитектуры Санкт-Петербурга, построенном в псевдороманском стиле. Это место, возведенное в 1865 году по проекту архитектора Карла Карловича Андерсона, расположено на углу живописной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Церковь славится своей удивительной акустикой и атмосферой, которая погружает гостей в мир музыки.

Уникальное сочетание инструментов

Концертная программа «Две стихии» представит уникальное соединение органа и дудука — двух совершенно разных, но гармонично дополняющих друг друга инструментов. Орган, известный как «король инструментов», обладает мощным, величественным звучанием и обширным репертуаром. Его музыка уносит слушателей за пределы повседневности и приобщает к прекрасному.

Лауреат международных конкурсов Александра Веткина будет за органом, а исполнителем на дудуке станет Артур Пашьян. Дудук — это удивительно тонкий инструмент, наполненный грустью и глубиной, чей теплый голос проникает в самое сердце.

Музыка, проникающая в душу

В программе концерта вы услышите армянские народные мелодии и произведения для органа. Звучание дудука и органа при свечах создаст атмосферу, позволяющую прикоснуться к душе армянского народа и почувствовать его историю и культуру через призму прекрасной музыки.

Информация о концерте

  • Исполнители: Артур Пашьян (дудук), Александра Веткина (орган)
  • Инструмент: Электронный орган Johannus
  • Продолжительность: 1 час 10 минут
  • Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше шести лет

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
19:30 от 1600 ₽

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