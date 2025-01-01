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Дудук и орган при свечах. Две стихии
Киноафиша Дудук и орган при свечах. Две стихии

Дудук и орган при свечах. Две стихии

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальный концерт «Две стихии» в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на особенное музыкальное событие — серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Это уникальный памятник архитектуры Санкт-Петербурга, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Церковь расположена в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, и славится своей удивительной акустикой и атмосферой.

Музыка, соединяющая две стихии

Концертная программа «Две стихии» представит уникальное сочетание органа и дудука, двух инструментов, которые создадут неповторимый микст тембров. Орган, называемый «Королем инструментов», обладает мощным и величественным звучанием, а его репертуар охватывает широкий спектр музыкальных стилей. Возвышенная органная музыка унесет вас за пределы обыденности и приобщит к прекрасному.

Исполнители

За органом будет выступать лауреат международных конкурсов Александра Веткина, а дудук — удивительно тонкий и эмоциональный инструмент, — исполнит Артур Пашьян. Трепетный и теплый голос дудука проникает прямо в сердце, создавая уникальную атмосферу.

Программа концерта

В программе концерта вы услышите армянские народные мелодии и произведения для органа, которые подарят вам незабываемые моменты. Длительность концерта составит 1 час 10 минут.

Рекомендации

Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться музыкой в этом историческом и атмосферном месте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
19:30 от 1600 ₽

Фотографии

Дудук и орган при свечах. Две стихии Дудук и орган при свечах. Две стихии Дудук и орган при свечах. Две стихии

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