Дудук и орган при свечах. Две стихии

Уникальный концерт «Две стихии» в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на особенное музыкальное событие — серию концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Это уникальный памятник архитектуры Санкт-Петербурга, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Церковь расположена в живописном уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка, и славится своей удивительной акустикой и атмосферой.

Музыка, соединяющая две стихии

Концертная программа «Две стихии» представит уникальное сочетание органа и дудука, двух инструментов, которые создадут неповторимый микст тембров. Орган, называемый «Королем инструментов», обладает мощным и величественным звучанием, а его репертуар охватывает широкий спектр музыкальных стилей. Возвышенная органная музыка унесет вас за пределы обыденности и приобщит к прекрасному.

Исполнители

За органом будет выступать лауреат международных конкурсов Александра Веткина, а дудук — удивительно тонкий и эмоциональный инструмент, — исполнит Артур Пашьян. Трепетный и теплый голос дудука проникает прямо в сердце, создавая уникальную атмосферу.

Программа концерта

В программе концерта вы услышите армянские народные мелодии и произведения для органа, которые подарят вам незабываемые моменты. Длительность концерта составит 1 час 10 минут.

Рекомендации

Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться музыкой в этом историческом и атмосферном месте!