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Дудук и орган. Две стихии. Концерт в Яани Кирик
Киноафиша Дудук и орган. Две стихии. Концерт в Яани Кирик

Дудук и орган. Две стихии. Концерт в Яани Кирик

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Две стихии»: Слияние органа и дудука в лютеранской церкви

Приглашаем вас на уникальный концерт «Две стихии», где встретятся два удивительных инструмента: орган и дудук. Эта программа обещает стать настоящим музыкальным путешествием, соединяющим торжественную строгость и страстную трепетность.

Король инструментов

Орган, известный как «Король инструментов», обладает мощным и величественным звучанием. Его необъятный репертуар включает в себя возвышенные и философские произведения, которые способны унести слушателей за пределы обыденности и приобщить к прекрасному. За органом выступит лауреат международных конкурсов, талантливая Аида Глухова.

Голос дудука

Дудук — это удивительно тонкий инструмент, наполненный грустью и глубиной. Его теплый и трепетный голос проникает прямо в сердце. Исполнителем на этом архаичном инструменте станет Аргишти, который подарит зрителям незабываемые эмоции.

Программа концерта

В программе концерта звучат армянские народные мелодии и произведения для органа. Это уникальное сочетание тембров подарит вам незабываемые впечатления и позволит почувствовать гармонию двух разных музыкальных миров.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
20:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
18:00 от 1700 ₽

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