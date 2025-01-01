Дудук и орган. Две стихии. Концерт в Яани Кирик

Концерт «Две стихии»: Слияние органа и дудука в лютеранской церкви

Приглашаем вас на уникальный концерт «Две стихии», где встретятся два удивительных инструмента: орган и дудук. Эта программа обещает стать настоящим музыкальным путешествием, соединяющим торжественную строгость и страстную трепетность.

Король инструментов

Орган, известный как «Король инструментов», обладает мощным и величественным звучанием. Его необъятный репертуар включает в себя возвышенные и философские произведения, которые способны унести слушателей за пределы обыденности и приобщить к прекрасному. За органом выступит лауреат международных конкурсов, талантливая Аида Глухова.

Голос дудука

Дудук — это удивительно тонкий инструмент, наполненный грустью и глубиной. Его теплый и трепетный голос проникает прямо в сердце. Исполнителем на этом архаичном инструменте станет Аргишти, который подарит зрителям незабываемые эмоции.

Программа концерта

В программе концерта звучат армянские народные мелодии и произведения для органа. Это уникальное сочетание тембров подарит вам незабываемые впечатления и позволит почувствовать гармонию двух разных музыкальных миров.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться этим музыкальным событием!