Дудук и гитара: танго & фламенко. Вечер при свечах в Коломенском
Билеты от 800₽
Дудук и гитара: танго & фламенко. Вечер при свечах в Коломенском

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие: фламенко и танго в Коломенском

От раскалённых ритмов испанского фламенко до чувственного аргентинского танго – мы приглашаем вас в уникальное музыкальное путешествие сквозь эмоции, культуры и эпохи. Нежная меланхолия Востока и страстная энергия Латинской Америки раскроются для вас в уникальном дуэте дудука и гитары.

Программа вечера

В программе звучат шедевры, наполненные магией и страстью:

  • A. Котиков. Пако
  • Г. Гильермо. Испанское каприччио
  • A. Пьяццолла. Oblivion
  • A. Пьяццолла. История танго
  • A. Котиков. When I Miss You
  • K. Гардель. Танго «Por una cabeza» из к/ф «Запах женщины»
  • A. Пьяццолла. Аве Мария
  • Р. Дьенс. Фальшивое танго
  • A. Котиков – A. Пьяццолла. Танго-фантазия
  • A. Пьяццолла. Libertango

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Исполнители

Музыку исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Антон Котиков (дудук, саксофон, флейта)
  • Аркадий Резник (гитара)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Купить билет на концерт Дудук и гитара: танго & фламенко. Вечер при свечах в Коломенском

Ноябрь
2 ноября воскресенье
17:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽

