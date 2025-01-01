Дудук и гитара: танго & фламенко. Вечер при свечах в Коломенском

Музыкальное путешествие: фламенко и танго в Коломенском

От раскалённых ритмов испанского фламенко до чувственного аргентинского танго – мы приглашаем вас в уникальное музыкальное путешествие сквозь эмоции, культуры и эпохи. Нежная меланхолия Востока и страстная энергия Латинской Америки раскроются для вас в уникальном дуэте дудука и гитары.

Программа вечера

В программе звучат шедевры, наполненные магией и страстью:

A. Котиков. Пако

Г. Гильермо. Испанское каприччио

A. Пьяццолла. Oblivion

A. Пьяццолла. История танго

A. Котиков. When I Miss You

K. Гардель. Танго «Por una cabeza» из к/ф «Запах женщины»

A. Пьяццолла. Аве Мария

Р. Дьенс. Фальшивое танго

A. Котиков – A. Пьяццолла. Танго-фантазия

A. Пьяццолла. Libertango

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Исполнители

Музыку исполняют лауреаты международных конкурсов:

Антон Котиков (дудук, саксофон, флейта)

Аркадий Резник (гитара)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.