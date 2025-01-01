Дудук и гитара: танго & фламенко. Вечер при свечах в Коломенском

От раскалённых ритмов испанского фламенко до чувственного аргентинского танго – мы приглашаем вас в уникальное музыкальное путешествие сквозь эмоции, культуры и эпохи. Нежная меланхолия Востока и страстная энергия Латинской Америки раскроются для вас в уникальном дуэте дудука и гитары.
В программе звучат шедевры, наполненные магией и страстью:
Обратите внимание, что программа может изменяться.
Музыку исполняют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Место проведения: Музей-заповедник «Коломенское», Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.