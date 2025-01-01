Меню
Дудук и гитара при свечах
6+
О концерте/спектакле

Неповторимый концерт дудука в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC рада представить вам нечто особенное и незабываемое — концерты в уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга, Шведской церкви Святой Екатерины. Это мероприятие станет настоящим праздником для ценителей музыки и искусства.

Звук, способный тронуть душу

Для многих слово «дудук» прозвучит впервые, но его мелодия знакома каждому. Этот национальный армянский духовой инструмент обладает особым тембром, который можно сравнить с суровыми ландшафтами Востока: он несгибаем, как пустыня, силен, будто буря, и томен, как виолончель. Звук дудука — это ожившие легенды и страсть восточных стран.

Гармония традиций и новаторств

На концерте дудук вступит в диалог с гибкими переливами гитары, создавая магическое полотно звуков. Гитара добавит современное звучание, её аккорды подчеркнут и обогатят партию дудука, образуя гармоничный и чувственный союз.

Программа концерта

В программе можно будет услышать народную армянскую музыку и шедевры классического репертуара — это гармоничное сплетение традиций и новаторства. Дудук и гитара при свечах подарят возможность прикоснуться к душе армянского народа, почувствовать его историю и культуру через призму великолепной музыки.

Исполнители

  • Аргишти — армянский дудук
  • Артур Бочкивский — гитара

Длительность и возрастные рекомендации

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей от шести лет и старше. Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального опыта!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽

