Дудук и гитара над Петербургом. Концерт на крыше

Магия армянской музыки на крыше Петербурга

Для многих слово «дудук» прозвучит впервые, но его голос знаком многим. Этот национальный армянский духовой инструмент обладает неповторимым тембром: несгибаемым, как пустыня; сильным, будто буря; томным, как виолончель, и трепетным, словно живое сердце. Дудук — это ожившие легенды восточных стран, темперамент и страстность.

Неповторимый тембр дудука, словно сотканный из шепота веков и солнечного света гор, вступит в диалог с гибкими переливами гитары. Вместе они создадут магическое полотно звуков, где гитара добавит оттенок современного звучания. Ее аккорды поддержат и обогатят партию дудука, формируя гармоничный и чувственный союз.

Что вас ждет на концерте в Zarenkov Gallery

В программе — народная армянская музыка и шедевры классического репертуара, представляющие собой гармоничное сплетение традиций и новаторства. Исполнители:

Аргишти — армянский дудук

Артур Бочкивский — гитара

Важно знать

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, и количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств ZARENKOV GALLERY.

Продолжительность концерта

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.