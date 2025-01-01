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Дудук и гитара над Петербургом. Концерт на крыше
Киноафиша Дудук и гитара над Петербургом. Концерт на крыше

Дудук и гитара над Петербургом. Концерт на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Магия армянской музыки на крыше Петербурга

Для многих слово «дудук» прозвучит впервые, но его голос знаком многим. Этот национальный армянский духовой инструмент обладает неповторимым тембром: несгибаемым, как пустыня; сильным, будто буря; томным, как виолончель, и трепетным, словно живое сердце. Дудук — это ожившие легенды восточных стран, темперамент и страстность.

Неповторимый тембр дудука, словно сотканный из шепота веков и солнечного света гор, вступит в диалог с гибкими переливами гитары. Вместе они создадут магическое полотно звуков, где гитара добавит оттенок современного звучания. Ее аккорды поддержат и обогатят партию дудука, формируя гармоничный и чувственный союз.

Что вас ждет на концерте в Zarenkov Gallery

В программе — народная армянская музыка и шедевры классического репертуара, представляющие собой гармоничное сплетение традиций и новаторства. Исполнители:

  • Аргишти — армянский дудук
  • Артур Бочкивский — гитара

Важно знать

Обратите внимание: на крыше всего 100 мест, и количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств ZARENKOV GALLERY.

Продолжительность концерта

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
20:00 от 1600 ₽

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