Спектакль Дубровский

Мюзикл «Дубровский» по произведению А.С. Пушкина

Мюзикл Кима Брейтбурга — это захватывающее музыкальное произведение, основанное на знаменитом произведении А.С. Пушкина. История о любви и вражде, дружбе и предательстве, выборе и судьбе, рассказанная через яркие музыкальные и хореографические номера, привлекает внимание зрителей и переносит их в мир эмоций и страстей.

Современная музыка и хореография

«Дубровский» — это мюзикл, который соединяет в себе разнообразные музыкальные жанры: неоклассику, R&B, рок и поп-музыку. Это делает постановку актуальной и привлекательной для людей разных поколений и вкусов. Великолепная хореография и яркое сценическое действие, наполненное энергией, создают невероятное зрелище, которое будет интересно как молодёжи, так и более зрелым зрителям.

Масштабная постановка с участием 80 артистов

Сценическое действие в «Дубровском» насыщено эмоциональной силой, а в постановке участвуют около 80 артистов, которые дарят зрителям мощные и чувственные исполнения.

Пушкины герои в XXI веке

Действие мюзикла переносит классические образы пушкинских героев в современный контекст, а темы любви, предательства и борьбы за счастье звучат особенно актуально в наши дни.