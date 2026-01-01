Оповещения от Киноафиши
Дубровский
Киноафиша Дубровский

Спектакль Дубровский

12+
Возраст 12+

О спектакле

Постановка по мотивам Пушкина в ДК Сормово

В Дубровском Камерном музыкальном театре им. В. Степанова (ДК Сормово) представлена уникальная постановка по произведению Александра Сергеевича Пушкина. Эта история затрагивает благородство, испытываемое несправедливостью, сохранение чести на пути мести и отказ от зла перед лицом истинной любви.

Нижегородские режиссёры, совместно с авторами мюзикла Кимом Брейтбургом и Кареном Кавалеряном, создали яркое зрелище, в котором гармонично переплетаются классика и современность. Эффектная хореография и актуальные музыкальные мотивы обогащают произведение, а оригинальные трактовки образов привлекают зрителей разных возрастов.

Почему стоит посетить постановку?

Задается вопрос: есть ли смысл сегодня говорить о благородстве и честности в контексте современных реалий? Непреходящий интерес к творчеству Пушкина свидетельствует о времени, когда искренние человеческие чувства всегда актуальны. Постановка «Дубровский» становится подлинным хитом и одним из самых обсуждаемых театральных событий Нижнего Новгорода, что подтверждает её талантливое исполнение и современное звучание.

Эта история понравится всем, кто ценит глубокие эмоции и живую интерпретацию классических произведений. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события!

Купить билет на спектакль Дубровский

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
20 марта пятница
18:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 500 ₽
29 марта воскресенье
16:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 500 ₽
18 апреля суббота
17:00
ДК «Красное Сормово» Нижний Новгород, Юбилейный б-р, 32
от 500 ₽

