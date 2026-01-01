Спектакль Дубровский

Премьера спектакля «Дубровский» в Нижегородском ТЮЗе

В Нижегородском ТЮЗе состоится спектакль по роману А. С. Пушкина «Дубровский». Эта классическая история повествует о помещике Троекурове, который решает отобрать поместье у своего друга Дубровского после ссоры. Сын Дубровского, Владимир, оказывается перед трудным выбором: бороться за честь семьи или succumb к чувству любви к дочери Троекурова, Маше.

Суть конфликта

Помещик Троекуров, человек властный и жестокий, не останавливается ни перед чем, чтобы достичь своей цели. Владимир, решив отстоять честь семьи, берется за оружие и намерен сразиться с врагом. Однако любовь к Маше, которую Троекуров хочет насильно выдать замуж, ставит Владимира в сложное положение: продолжать борьбу или простить своего соперника.

Глубокая драма

Спектакль затрагивает важные темы — человеческое достоинство, взаимоотношения отцов и детей, а также силу любви и прощения. Эти идеи волнуют читателей уже почти два столетия.

Юбилейная постановка

Спектакль приурочен к 225-летнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина и основан на произведении, входящем в школьную программу по литературе — романе «Дубровский».