Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дубровский
Киноафиша Дубровский

Спектакль Дубровский

Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 12+
Продолжительность 105 минут
Возраст 12+

О спектакле

Премьера спектакля «Дубровский» в Нижегородском ТЮЗе

В Нижегородском ТЮЗе состоится спектакль по роману А. С. Пушкина «Дубровский». Эта классическая история повествует о помещике Троекурове, который решает отобрать поместье у своего друга Дубровского после ссоры. Сын Дубровского, Владимир, оказывается перед трудным выбором: бороться за честь семьи или succumb к чувству любви к дочери Троекурова, Маше.

Суть конфликта

Помещик Троекуров, человек властный и жестокий, не останавливается ни перед чем, чтобы достичь своей цели. Владимир, решив отстоять честь семьи, берется за оружие и намерен сразиться с врагом. Однако любовь к Маше, которую Троекуров хочет насильно выдать замуж, ставит Владимира в сложное положение: продолжать борьбу или простить своего соперника.

Глубокая драма

Спектакль затрагивает важные темы — человеческое достоинство, взаимоотношения отцов и детей, а также силу любви и прощения. Эти идеи волнуют читателей уже почти два столетия.

Юбилейная постановка

Спектакль приурочен к 225-летнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина и основан на произведении, входящем в школьную программу по литературе — романе «Дубровский».

 

Купить билет на спектакль Дубровский

Помощь с билетами
В других городах
Март
25 марта среда
18:30
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽

Фотографии

Дубровский Дубровский Дубровский Дубровский Дубровский

В ближайшие дни

Тварь 5.8.7.6/2
16+
Драма Музыка
Тварь 5.8.7.6/2
11 марта в 18:30 Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»
от 1000 ₽
Беспечная нота
6+
Драма
Беспечная нота
12 марта в 19:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 800 ₽
Исповедь одной куклы
16+
Моноспектакль
Исповедь одной куклы
3 апреля в 19:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше