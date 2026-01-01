Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дубровский
Киноафиша Дубровский

Спектакль Дубровский

16+
Режиссер Иван Орлов
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Новая интерпретация «Дубровского»

Спектакль поставлен по мотивам одноименного произведения А.С. Пушкина в современной режиссуре Ивана Орлова. Это интерпретация знакомого сюжета о роковой любви «благородного разбойника» Владимира Дубровского и Маши Троекуровой.

Современная режиссура и актуальные проблемы

Особую роль в создании атмосферы спектакля играет современная режиссура, которая позволяет взглянуть на знакомую историю с новой стороны. Это не просто пересказ классики, а возможность осмыслить актуальные проблемы, которые волнуют зрителей сегодня.

Визуальное оформление

Визуальное оформление спектакля, современные декорации и костюмы создают уникальную атмосферу, которая захватывает внимание зрителей. Элементы театрального искусства участвуют в создании общего впечатления и погружают в мир происходящего.

Не упустите возможность увидеть эту новую интерпретацию классического произведения, которая обязательно оставит след в сердце.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше