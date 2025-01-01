Меню
Дубровский
Киноафиша Дубровский

Спектакль Дубровский

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл «Дубровский»: классика в современном звучании

Мюзикл в 2-х действиях длится 2 часа 20 минут и представлен на основной сцене. Авторы произведения: композитор К. Брейтбург и либреттист К. Кавалерян. Основой для спектакля послужил знаменитый роман А. С. Пушкина «Дубровский», знакомый многим еще со школьной скамьи.

Актуальная интерпретация

В интерпретации Кима Брейтбурга и Карена Кавалеряна эта захватывающая романтическая история значимо обновлена. Она рассказывает о любви и вражде, дружбе и предательстве, о человеческих страстях и судьбах. Музыкальное оформление включает элементы неоклассики, RnB, рока и поп-музыки, что создает живой и запоминающийся музыкальный ряд.

Для всех поколений

Авторы бережно и искусно отнеслись к первоисточнику. Благодаря этому спектакль будет интересен зрителям разных возрастов и музыкальных предпочтений. «Дубровский» обещает стать ярким событием в театральной афише, подарив зрителям незабываемые эмоции и яркие впечатления.

Февраль
12 февраля четверг
18:30
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

