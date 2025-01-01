Спектакль Дубровский

Спектакль Ивановского драматического театра «Дубровский» в Санкт-Петербурге

Молодежный театр на Фонтанке представляет новую постановку по мотивам знаменитого романа Александра Пушкина «Дубровский». Спектакль ставит Ивановский драматический театр, а режиссером выступает Ирина Зубжицкая.

О романе и его герое

Роман о благородном разбойнике Дубровском знаком многим. Он входит в школьную программу и стал основой для многочисленных экранизаций как в России, так и за границей — в Италии и Голливуде. Однако, несмотря на популярность, остаются ли некоторые загадки романа неразгаданными? Режиссер Ирина Зубжицкая намерена исследовать эти вопросы в своей интерпретации.

Каст и особенности постановки

В спектакле задействована большая часть труппы театра, что обещает зрителям яркое и насыщенное действие. Каждое выступление актеров будет наполнено эмоциями и глубокими переживаниями, что позволит по-новому взглянуть на классическую историю.

Не упустите возможность

Приглашаем всех любителей театра и поклонников Пушкина насладиться новой интерпретацией «Дубровского». Приходите на спектакль, чтобы открыть для себя новые грани этого знакомого произведения!