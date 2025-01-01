Спектакль Дубровский. Маша. Троекуров

Спектакль по мотивам произведений Пушкина в Театральной Долине

В Театрнльной Долине состоится интересная постановка, основанная на произведениях Александра Пушкина. Спектакль погружает зрителя в мир сложных человеческих отношений противостояния, эмоций и жертв.

Сюжет

История unfolds вокруг богатого самодура Троекурова, который под влиянием эмоций жестоко расправляется с единственным настоящим другом. Его дочь Маша, оказавшись в сложной ситуации, ищет защиты от деспотичного отца. Между тем, молодой Дубровский полон желания отомстить за свою поруганную честь.

В этой психологической драме мы сталкиваемся с вопросами: как не потерять самое ценное, когда власть кажется важнее любви?

Команда постановки

Инсценировка, сценография и постановка – работа Михаила Воронцова. Музыкальное оформление – композитора Ксении Елисеева.

Актёрский состав

На сцене зрителей ждут следующие исполнители ролей:

Сергей Кучко

Владимир Скробан

Александр Подковальников

Юля Новикова

Наталья Зиновьева

Наталья Рогова

Формат и продолжительность

Спектакль идет без антракта и длится 1 час 30 минут. Это отличная возможность насладиться драматургией Пушкина и искусством талантливой команды.