Спектакль Дубровский. Маша. Троекуров

В Театрнльной Долине состоится интересная постановка, основанная на произведениях Александра Пушкина. Спектакль погружает зрителя в мир сложных человеческих отношений противостояния, эмоций и жертв.
История unfolds вокруг богатого самодура Троекурова, который под влиянием эмоций жестоко расправляется с единственным настоящим другом. Его дочь Маша, оказавшись в сложной ситуации, ищет защиты от деспотичного отца. Между тем, молодой Дубровский полон желания отомстить за свою поруганную честь.
В этой психологической драме мы сталкиваемся с вопросами: как не потерять самое ценное, когда власть кажется важнее любви?
Инсценировка, сценография и постановка – работа Михаила Воронцова. Музыкальное оформление – композитора Ксении Елисеева.
На сцене зрителей ждут следующие исполнители ролей:
Спектакль идет без антракта и длится 1 час 30 минут. Это отличная возможность насладиться драматургией Пушкина и искусством талантливой команды.