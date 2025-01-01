Спектакль Дуброffский

“Дуброffский” – мюзикл в Новосибирском музыкальном театре

Новосибирский музыкальный театр представляет мюзикл «Дуброffский», который захватывает зрителей своим авантюрным сюжетом о любви, дружбе и предательстве. Московские авторы Ким Брейтбург и Карен Кавалерян развивают классическую пушкинскую историю через призму современных музыкальных направлений, включая RnB и hard and heavy.

Сюжет

Главный герой, Владимир Дубровский, жаждет мести помещику Троекурову за отнятое у его отца имущество. Несмотря на свои намерения, он влюбляется в Машу, дочь своего врага. Маша, оказавшись между чувствами к Дубровскому и обязательствами перед князем Верейским, отвергает его, несмотря на взаимную любовь.

Разбойничья жизнь Дубровского приобретает новые краски, когда он использует документы французского учителя Дефоржа, чтобы проникнуть в имение Троекурова. Однако романтические чувства и тяжелые обстоятельства заставляют его вернуться к своей разбойничьей жизни.

Особенности постановки

Спектакль важно отметить уникальным по своему жанру. Ким Брейтбург описывает его как труднопередаваемый: «Здесь есть классика, но и современные ритмы». Это эксперимент, который расширяет жанровые рамки театра. Участники мюзикла будут вынуждены выйти за пределы привычной музыкальной формы.

Вокальные особенности

По словам Валерии Брейтбург, различия между классическим и эстрадным вокалом не являются основной проблемой. Главное – это готовность артиста экспериментировать и развивать свою харизму. Каждый персонаж в мюзикле требует уникального вокального подхода.

Идея создания

Идея мюзикла принадлежит Карену Кавалеряну. Он отметил, что стремление адаптировать классическое литературное произведение к современным сценическим формам является важным шагом для театра.

Авторы мюзикла

Ким Брейтбург - успешный автор более 500 песен, имеющий обширный опыт в музыкальной индустрии. Его творчество охватывает различных исполнителей и способствует развитию новых талантов.

Карен Кавалерян - известный поэт и драматург с большим опытом работы в музыкальном проекте, в том числе как многократный финалист конкурса «Евровидение». Его тексты звенят в репертуарах известных артистов и формируют современное музыкальное искусство.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной постановки, способной удовлетворить искушенные вкусы поклонников как классического, так и современного музыкального театра!