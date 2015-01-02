Меню
Дублеры, или Ищем мужа
Спектакль Дублеры, или Ищем мужа

12+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Приглашаем на комедию «Дублеры»!

Все мы знаем, что смех продлевает жизнь! Если это так, то наша комедия «Дублеры» — уникальный рецепт долгожительства, простой и доступный для всех. Хотите окунуться в таинственную и взбалмошную жизнь театрального закулисья? Тогда это спектакль именно для вас!

Закулисные страсти и театральные интриги

Пока на сцене графы и графини разыгрывают свои перипетии, за кулисами разворачиваются настоящие драмы. Интриги, мимолетные романы, борьба за роли — все это создает уникальную атмосферу, которая непременно затянет зрителей в свой водоворот. Неудивительно, что в момент напряжения актерам иногда приходится спасать спектакль: оскорбленный актер может просто развернуться и уйти!

Неожиданный поворот событий

Представьте себе, как нелегко разбудить в чистом душе пожарного, далекого от театра, но именно этот срочный ввод на главную роль внесет элементы азарта и экстрима. Подлинные страсти выльются на сцену, делая спектакль абсолютно непредсказуемым. Каждый зритель сможет наблюдать за созданием настоящего шедевра — легкой, трогательной и невероятно смешной театральной истории.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного жанра! «Дублеры» ждут вас в наших театрах. Смех — ваш лучший спутник, когда речь идет о долгожительстве и хорошем настроении.

В ролях
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Елена Захарова
Елена Захарова
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Павел Галич
Павел Галич

Расписание

В других городах

Екатеринбург, 24 октября
Окружной дом офицеров Екатеринбург, Первомайская, 27
19:00 от 1500 ₽

