Dua Lipa Party
Киноафиша Dua Lipa Party

Dua Lipa Party

16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Вечеринка в Мумий Тролль Баре: Хиты Dua Lipa вживую!

11 декабря в главном Московском клубе — Мумий Тролль Бар — состоится уникальное мероприятие. Здесь пройдет первая вечеринка, посвященная одной из самых популярных певиц современности — Dua Lipa.

Кавер-команда StereoWaves

Специально для этого события профессиональная кавер-команда StereoWaves подготовила захватывающий сет, включающий главные хиты со всех трех альбомов артистки. Вас ждет живое исполнение любимых треков, которые не оставят равнодушным никого из поклонников Dua Lipa.

Экран с живым выступлением

Бонусом к вечеринке станет показ записи живого выступления самой Dua Lipa на большом экране. Это отличная возможность насладиться атмосферой концерта и увидеть вашу любимую артистку в ярком свете.

Почему стоит прийти

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Вдохновляйтесь лучшими хитами Dua Lipa, общайтесь с другими поклонниками и просто наслаждайтесь атмосферой вечеринки в любимом клубе.

Расписание

11 декабря
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1000 ₽

