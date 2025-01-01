Спектакль Җәүдәт берлән Зөбәрҗәт / Джаудат и Зубаржат

Музыкальная драма «Джаудат и Зубаржат» в новом здании Театра Камала

Музыкальная драма «Джаудат и Зубаржат» была написана в 2016 году и получила специальный приз жюри на конкурсе драматургии «Новая татарская пьеса». Автор посвятил ее 110-летию татарского театра, и в пьесе, хоть и незримо, присутствует театр, отражая и переплетая в национальном сюжете мировые истории о любви.

Сюжет и действие

Действие спектакля разворачивается в начале XX века в Старо-Татарской слободы Казани. Главный герой, молодой фотограф Джаудат, влюблен в дочь богатого татарского купца Зубаржат. Его стихи, восхваляющие красоту девушки, давно покорили ее сердце. Однако только случайное знакомство дает Джаудату повод раскрыть свои чувства.

«Вся наша жизнь – игра!» – утверждает спектакль. Чувства могут быть искренними, но порой даже они не спасают от пагубной зависимости и не уберегают от опасных игр с судьбой, что влечет за собой трагические последствия.

Театральные повороты

Театр проведет зрителя через повороты сюжета, наполненные признаниями и клятвами, сомнениями и надеждами, неожиданными выигрышами и роковыми ставками. Зрители станут свидетелями первого поцелуя и кровавой расправы, которые создадут атмосферу драматизма и напряжения.

Как бы ни развивались события, трагическая история прозвучит как гимн любви, оставляя в душе зрителей глубокие размышления.

Музыкальное сопровождение

В спектакле играет оркестр ТГАТ им. Г. Камала под управлением Данияра Соколова, что придаст истории дополнительную глубину и эмоциональность.