Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Dschinghis Khan feat. Stefan Track
Билеты от 2500₽
Киноафиша Dschinghis Khan feat. Stefan Track

Dschinghis Khan feat. Stefan Track

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Юбилей легендарной группы Dschinghis Khan

45 лет назад, в 1979 году, в Мюнхене была создана группа Dschinghis Khan под руководством Вольфганга Хайкеля. Их участие в конкурсе «Евровидение» принесло им четвертое место с одноимённой песней, что стало только началом их громкой карьеры.

Мировая слава и хиты

Следующий сингл «Moskau» взорвал мировые чарты и стал настоящим хитом, удерживая первое место в хит-параде Австралии в течение шести недель! За ним последовали «Hadschi Halef Omar», «Rom», «Pistolero» и «Loreley», которые закрепили за группой статус законодателей жанра евродиско-поп.

Возрождение и новые достижения

После выпуска шести альбомов к 1985 году группа взяла паузу, но в 2005 году вернулась на сцену с новым участником Штефаном Траком. В 2018 году перезаписанный хит «Moskau» стал неофициальным гимном Чемпионата мира по футболу в России. А в 2020 году Вольфганг Хайкель и Штефан Трак выпустили восьмой альбом группы под названием «Here We Go».

Сольный концерт в честь юбилея

Не упустите уникальную возможность стать частью большого сольного концерта в честь юбилея Dschinghis Khan! Это шанс спеть все золотые хиты вместе с группой и зажечь на танцполе. Не пропустите!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 октября
1930 Moscow Москва, Партийный пер., 1, корп. 6
20:00 от 2500 ₽

В других городах

Уфа, 13 декабря
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
5 августа в 20:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Стендап на крышах
18+
Юмор
Стендап на крышах
8 августа в 21:30 Фуд-молл «Депо Лесная»
от 990 ₽
Александр Серов
18+
Эстрада
Александр Серов
26 сентября в 22:00 Petter
от 7500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше