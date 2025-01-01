Dschinghis Khan feat. Stefan Track

Юбилей легендарной группы Dschinghis Khan

45 лет назад, в 1979 году, в Мюнхене была создана группа Dschinghis Khan под руководством Вольфганга Хайкеля. Их участие в конкурсе «Евровидение» принесло им четвертое место с одноимённой песней, что стало только началом их громкой карьеры.

Мировая слава и хиты

Следующий сингл «Moskau» взорвал мировые чарты и стал настоящим хитом, удерживая первое место в хит-параде Австралии в течение шести недель! За ним последовали «Hadschi Halef Omar», «Rom», «Pistolero» и «Loreley», которые закрепили за группой статус законодателей жанра евродиско-поп.

Возрождение и новые достижения

После выпуска шести альбомов к 1985 году группа взяла паузу, но в 2005 году вернулась на сцену с новым участником Штефаном Траком. В 2018 году перезаписанный хит «Moskau» стал неофициальным гимном Чемпионата мира по футболу в России. А в 2020 году Вольфганг Хайкель и Штефан Трак выпустили восьмой альбом группы под названием «Here We Go».

Сольный концерт в честь юбилея

Не упустите уникальную возможность стать частью большого сольного концерта в честь юбилея Dschinghis Khan! Это шанс спеть все золотые хиты вместе с группой и зажечь на танцполе. Не пропустите!