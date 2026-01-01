Концерт в Мальтийской капелле Воронцовского дворца

В Мальтийской капелле Воронцовского дворца пройдет концерт, который обязательно привлечет внимание поклонников камерной музыки. В программе прозвучат произведения великого композитора Д.Д. Шостаковича, который отмечает 120-летие со дня своего рождения.

Программа концерта

Соната для альта и струнного ансамбля, соч. 147

Соната для скрипки и струнного оркестра, соч. 134

Исполнители

Солистами на концерте станут лауреаты международных конкурсов Лидия Коваленко (альт) и Илья Иофф (скрипка). Концерт будет сопровождаться выступлением Камерного оркестра «Дивертисмент», художественным руководителем которого является заслуженный артист России Илья Иофф.

