DSCH
Киноафиша DSCH

DSCH

12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О концерте

Концерт в Мальтийской капелле Воронцовского дворца

В Мальтийской капелле Воронцовского дворца пройдет концерт, который обязательно привлечет внимание поклонников камерной музыки. В программе прозвучат произведения великого композитора Д.Д. Шостаковича, который отмечает 120-летие со дня своего рождения.

Программа концерта

  • Соната для альта и струнного ансамбля, соч. 147
  • Соната для скрипки и струнного оркестра, соч. 134

Исполнители

Солистами на концерте станут лауреаты международных конкурсов Лидия Коваленко (альт) и Илья Иофф (скрипка). Концерт будет сопровождаться выступлением Камерного оркестра «Дивертисмент», художественным руководителем которого является заслуженный артист России Илья Иофф.

Не упустите возможность насладиться произведениями Шостаковича в исполнении талантливых музыкантов!

Май
30 мая суббота
19:00
Мальтийская капелла Санкт-Петербург, Садовая, 26, литера Д
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
3 апреля в 21:30 Stage Standup Club
от 1400 ₽
Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее
6+
Неоклассика
Магия свечей. Саундтреки о любви в Оранжерее
27 мая в 21:00 Оранжерея Таврического сада
от 1800 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
2 апреля в 20:50 Синий Пушкин
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
