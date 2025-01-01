В этом году, в честь 50-летия со дня смерти великого композитора, состоится уникальный концерт «DSCH. Приношение Д.Д. Шостаковичу». Музыка Шостаковича продолжает вдохновлять поколения музыкантов, и этот концерт станет особым событием для всех любителей классической музыки.
На сцене выступит ансамбль GnessRachmaninoffTrio в составе:
Руководит ансамблем К.А. Гамарис, преподаватель МССМШ им. Гнесиных.
Кроме того, в программе выступят лауреаты международных конкурсов:
В репертуаре вечернего мероприятия представлены камерно-инструментальные сочинения Д.Д. Шостаковича. Эти произведения отражают глубокие чувства и мысли композитора, современка войны и социальных изменений.
Не упустите возможность насладиться музыкой, которая остаётся актуальной и значимой до сих пор!