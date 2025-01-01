Меню
DSCH. Приношение Д.Д. Шостаковичу
Билеты от 300₽
DSCH. Приношение Д.Д. Шостаковичу

DSCH. Приношение Д.Д. Шостаковичу

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

DSCH. Приношение Д.Д. Шостаковичу. Концерт в Гнесинском

В этом году, в честь 50-летия со дня смерти великого композитора, состоится уникальный концерт «DSCH. Приношение Д.Д. Шостаковичу». Музыка Шостаковича продолжает вдохновлять поколения музыкантов, и этот концерт станет особым событием для всех любителей классической музыки.

Участники

На сцене выступит ансамбль GnessRachmaninoffTrio в составе:

  • Карина Тер-Газарян (фортепиано)
  • Лидия Тушкова (скрипка)
  • Евгения Сахарова (виолончель)

Руководит ансамблем К.А. Гамарис, преподаватель МССМШ им. Гнесиных.

Кроме того, в программе выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Елизавета Новикова (скрипка)
  • Виктория Штаненко (альт)

Программа концерта

В репертуаре вечернего мероприятия представлены камерно-инструментальные сочинения Д.Д. Шостаковича. Эти произведения отражают глубокие чувства и мысли композитора, современка войны и социальных изменений.

Не упустите возможность насладиться музыкой, которая остаётся актуальной и значимой до сих пор!

Купить билет на концерт DSCH. Приношение Д.Д. Шостаковичу

Октябрь
23 октября четверг
19:00
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
от 300 ₽

