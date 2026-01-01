DSCH. К 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича
Билеты от 600₽
DSCH. К 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича

6+
О концерте

Вечер классической музыки с Московским государственным симфоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки с участием Московского государственного симфонического оркестра под руководством дирижёра Ивана Рудина и талантливого пианиста Ильи Папояна.

Программа вечера

Концерт разделён на два отделения, каждое из которых наполнено произведениями выдающихся композиторов:

  • I отделение:
    • Мясковский - Симфония № 21, op. 51
    • Хиндемит - Камерная музыка № 2 для фортепиано и 12 солирующих инструментов, op. 36, № 1
  • II отделение:
    • Стравинский - Сюита из балета «Пульчинелла»
    • Шостакович - Концерт для фортепиано с оркестром № 1 до минор

Эта программа позволит вам насладиться звучанием классики, её выразительностью и эмоциональной силой. Не упустите возможность стать частью музыкального события, которое поднимет ваш дух и оставит незабываемые впечатления!

Убедитесь, что вы не пропустите это музыкальное событие, собирающее под одной крышей талантливых музыкантов и непревзойдённые произведения искусства.

Сентябрь
25 сентября пятница
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 600 ₽

