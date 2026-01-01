DSCH. К 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича

Вечер классической музыки с Московским государственным симфоническим оркестром

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки с участием Московского государственного симфонического оркестра под руководством дирижёра Ивана Рудина и талантливого пианиста Ильи Папояна.

Программа вечера

Концерт разделён на два отделения, каждое из которых наполнено произведениями выдающихся композиторов:

I отделение: Мясковский - Симфония № 21, op. 51 Хиндемит - Камерная музыка № 2 для фортепиано и 12 солирующих инструментов, op. 36, № 1

II отделение: Стравинский - Сюита из балета «Пульчинелла» Шостакович - Концерт для фортепиано с оркестром № 1 до минор



