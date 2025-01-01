Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
DS Crew
Киноафиша DS Crew

DS Crew

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сольное шоу коллектива DS Crew в Воронеже

Каждый знаком с творчеством и стилем коллектива из Перми DS Crew. Эти талантливые танцоры стали известны благодаря победе в танцевальном шоу-проекте «Новые танцы на ТНТ», мгновенно завоевав сердца миллионов россиян. Их синхронные движения гипнотизируют и вдохновляют, заставляя зрителей снова и снова пересматривать их хореографию.

Уникальное шоу на большой сцене

В этом году «любимчики народа» представляют свою сольную программу. Зрителей ждет уникальное и атмосферное шоу, аналогов которому нет в России. Вы сможете насладиться невероятной хореографией, завораживающими стильными номерами, а также необычными световыми и звуковыми решениями.

Грандиозное представление

Это шоу обещает быть грандиозным, представляя все то, что вы видели ранее, и даже больше! Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Лучшие места достаются первым, так что спешите за билетами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 26 июля
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Йорш
16+
Рок Панк
Йорш
23 октября в 19:00 Сто ручьев
от 1600 ₽
Азон. 25 лет группе!
0+
Рок
Азон. 25 лет группе!
2 ноября в 19:00 Diesel
от 700 ₽
Султан Лагучев
6+
Поп
Султан Лагучев
16 ноября в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше