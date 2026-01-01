DS Crew. Второй сольный концерт

Танцевальное событие года: второй сольный концерт DS CREW

В культурном центре «Меридиан» пройдет сольный концерт танцевальной команды DS CREW. Команда прославилась своей победой в телевизионном проекте «НОВЫЕ ТАНЦЫ на ТНТ» и уникальным синхронным исполнением. В новом шоу под названием «Второй сольный концерт» зрители смогут насладиться яркими номерами, созданными художественным руководителем Дмитрием Вагановым, и оригинальными режиссерскими решениями Алексея Карпенко.

DS CREW – это новое слово в мире танцев. Команда презентует стильные номера и завораживающую хореографию, дополненные инновационными световыми и звуковыми эффектами, а также эксклюзивными визуальными решениями. Всё это создает атмосферу, которая расширяет границы восприятия.

С момента победы, DS CREW покорили сердца миллионов зрителей по всей стране. Их синхронные движения гипнотизируют и вдохновляют, что привлекает новую аудиторию каждый раз. В прошлом году команда провела успешный гастрольный тур и выступила более чем в ста городах России и ближнего зарубежья, собрав свыше 100,000 зрителей.

В 2025 году DS CREW готовят для своих поклонников премьеру – шоу-спектакль «Второй сольный концерт» и анонсируют большой гастрольный тур. Зрители увидят уникальную хореографию от Дмитрия Ваганова, абсолютно новые номера и нетривиальные приемы от постановщика Алексея Карпенко. Все это делает новый концерт обязательным к посещению для всех поклонников современного танца.

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