Друзья! Коктейли и пицца

Вечеринка на воде в Новосибирске

Приглашаем вас на уникальное мероприятие на Арт-барже «Кубрик». Вечеринка начнется в 19:00 и обещает быть незабываемой!

Уютная атмосфера

Насладитесь своим столиком у воды, где вас ждут горячая пицца, хрустящий попкорн и освежающие коктейли. Все напитки и закуски будут доступны в уютной обстановке на борту теплохода.

Живая музыка

Особую атмосферу вечера создаст музыкальная часть, которую представят талантливые исполнители. Музыка будет звучать на протяжении всего мероприятия, даря вам возможность расслабиться и насладиться моментом.

Не упустите шанс провести вечер в компании приятных людей на волнах с великолепным видом. Давайте отметим этот вечер вместе!