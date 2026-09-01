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Друзья! Коктейли и пицца
Киноафиша Друзья! Коктейли и пицца

Друзья! Коктейли и пицца

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечеринка на воде в Новосибирске

Приглашаем вас на уникальное мероприятие на Арт-барже «Кубрик». Вечеринка начнется в 19:00 и обещает быть незабываемой!

Уютная атмосфера

Насладитесь своим столиком у воды, где вас ждут горячая пицца, хрустящий попкорн и освежающие коктейли. Все напитки и закуски будут доступны в уютной обстановке на борту теплохода.

Живая музыка

Особую атмосферу вечера создаст музыкальная часть, которую представят талантливые исполнители. Музыка будет звучать на протяжении всего мероприятия, даря вам возможность расслабиться и насладиться моментом.

Не упустите шанс провести вечер в компании приятных людей на волнах с великолепным видом. Давайте отметим этот вечер вместе!

Купить билет на концерт Друзья! Коктейли и пицца

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
10 сентября четверг
18:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 10300 ₽
11 сентября пятница
19:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 8200 ₽
12 сентября суббота
18:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 10300 ₽
19:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 7700 ₽
13 сентября воскресенье
18:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 7700 ₽
17 сентября четверг
18:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 10300 ₽
18 сентября пятница
19:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 8200 ₽
19 сентября суббота
18:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 10300 ₽
19:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 7700 ₽
20 сентября воскресенье
18:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 7700 ₽
24 сентября четверг
18:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 10300 ₽
25 сентября пятница
19:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 8200 ₽
26 сентября суббота
18:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 10300 ₽
19:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 7700 ₽
27 сентября воскресенье
18:00
Арт-баржа «Кубрик» Новосибирск, Добролюбова, 2а/2
от 7700 ₽

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