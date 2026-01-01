Приключения школьников по мотивам рассказов Н. Носова

Приглашаем всю семью на премьерный спектакль «Дружок» — искренний, смешной и трогательный, как само детство! Спектакль, поставленный Заслуженным артистом России Юлией Щепенко, переносит на сцену знаменитые истории Николая Носова, знакомые многим поколениям.

Спектакль для детей

Спектакль ориентирован на зрителей старше 6 лет и включает в себя калейдоскоп забавных и поучительных ситуаций. За внешним комизмом скрываются важные темы: настоящая дружба, честность и совместная работа. Эти ценности помогают детям даже в самых сложных делах, и именно такие уроки преподносит зрителям данный спектакль.

Не упустите возможность увидеть, как оживает волшебный мир Носова на сцене и поделиться радостью и воспоминаниями о детстве со своими близкими!