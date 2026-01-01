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Дружок
Киноафиша Дружок

Спектакль Дружок

Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 6+
Возраст 6+

О спектакле

Приключения школьников по мотивам рассказов Н. Носова

Приглашаем всю семью на премьерный спектакль «Дружок» — искренний, смешной и трогательный, как само детство! Спектакль, поставленный Заслуженным артистом России Юлией Щепенко, переносит на сцену знаменитые истории Николая Носова, знакомые многим поколениям.

Спектакль для детей

Спектакль ориентирован на зрителей старше 6 лет и включает в себя калейдоскоп забавных и поучительных ситуаций. За внешним комизмом скрываются важные темы: настоящая дружба, честность и совместная работа. Эти ценности помогают детям даже в самых сложных делах, и именно такие уроки преподносит зрителям данный спектакль.

Не упустите возможность увидеть, как оживает волшебный мир Носова на сцене и поделиться радостью и воспоминаниями о детстве со своими близкими!

Режиссер
Ирина Андреева
В ролях
Екатерина Аверина
Иван Коженков
Никита Демидов
Дмитрий Данчев
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