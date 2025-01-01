Меню
Другой Я
Киноафиша Другой Я

Спектакль Другой Я

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Документальная постановка-откровение о жизни подростков

В этом сезоне на сцене театра состоится уникальный документальный спектакль, который затронет сердца зрителей. Актеры-подростки поделятся историями из своей жизни, но не в формате бесконечных монологов. Вместо этого, их переживания будут оживать в диалогах, музыке и танце.

Антикафе как пространство для откровений

Спектакль разворачивается в вымышленном антикафе «ПараллельНо», где случайные встречи героев становятся катализатором глубочайших откровений. Это кафе символизирует островок свободы, где каждый может быть собой и говорить о том, что волнует, не опасаясь осуждения.

Режиссура и исполнители

Режиссером спектакля является Татьяна Завьялова, известная своим уникальным подходом к работе с молодежными коллективами. В ролях выступят актеры студии "Молодёжка", которые подарят зрителям искренние эмоции и неподдельные чувства.

Почему стоит посетить?

Это не просто развлечение, а возможность заглянуть в мир подростков, понять их страхи и мечты. Это шанс для зрителей всех возрастов поразмышлять о свободе самовыражения и важности поддержки в трудные времена.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:00 от 600 ₽

