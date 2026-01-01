Оповещения от Киноафиши
Dругой ветер
Dругой ветер

Dругой ветер

16+
Возраст 16+

О концерте

Музыка и откровения: новый концерт Dругого Ветра

Питерская альтернативная команда Dругой Ветер готовится к долгожданному концерту в вашем городе. Этот коллектив стал известен благодаря участию в крупнейших фестивалях страны и ротации своих треков на популярных FM-радиостанциях.

На концерте музыканты впервые представят главные композиции своего нового альбома «В темноте». Также вас ждут их лучшие песни, которые уже полюбились многим слушателям.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события, где откроется возможность выразить свои чувства и услышать откровенные истории о том, о чем обычно предпочитают молчать.

Купить билет на концерт Dругой ветер

В других городах
Февраль
Март
Апрель
26 февраля четверг
20:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1700 ₽
1 марта воскресенье
19:00
Уздечка Новосибирск, Крылова, 26, ТЦ «Москва»
от 1700 ₽
16 апреля четверг
20:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 1500 ₽
17 апреля пятница
20:00
Бар «Оркестровая яма» Ростов-на-Дону, Города Волос, 14
от 1500 ₽
18 апреля суббота
20:00
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
от 1500 ₽
19 апреля воскресенье
20:00
Белая лошадь Волгоград, Островского, 5
от 1500 ₽
23 апреля четверг
20:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1500 ₽

RAM Грязный Рамирес
18+
Хип-хоп
RAM Грязный Рамирес
1 марта в 20:00 Ozz
Билеты
Проект Горшенев
6+
Рок
Проект Горшенев
9 апреля в 19:00 Челябинский ДК железнодорожников
от 2500 ₽
Операция пластилин
16+
Рок Панк
Операция пластилин
21 апреля в 20:00 Ozz
от 2500 ₽
