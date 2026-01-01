Музыка и откровения: новый концерт Dругого Ветра

Питерская альтернативная команда Dругой Ветер готовится к долгожданному концерту в вашем городе. Этот коллектив стал известен благодаря участию в крупнейших фестивалях страны и ротации своих треков на популярных FM-радиостанциях.

На концерте музыканты впервые представят главные композиции своего нового альбома «В темноте». Также вас ждут их лучшие песни, которые уже полюбились многим слушателям.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события, где откроется возможность выразить свои чувства и услышать откровенные истории о том, о чем обычно предпочитают молчать.